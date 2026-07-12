دورتموند يمهد لرحيل أديمي لـ برشلونة

أعلن بوروسيا دورتموند غياب الثنائي كريم أديمي وكييل فاتين عن اختبارات الأداء الخاصة بالفريق صباح اليوم الأحد.

كريم أديمي النادي : بوروسيا دورتموند برشلونة

ويأتي ذلك تمهيدا لإتمام مفاوضاتهما مع أندية أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب الحساب الرسمي لبوروسيا دورتموند عبر منصة "إكس":يغيب كريم أديمي وكييل فاتين عن اختبارات الأداء اليوم، بعدما حصل اللاعبان على إذن من النادي لإجراء محادثات مع أندية أخرى".

ℹ️ Karim Adeyemi und Kjell Wätjen fehlen heute bei der Leistungsdiagnostik. Beide Spieler sind für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt. — Borussia Dortmund (@BVB) July 12, 2026

ويأتي إعلان النادي في وقت تشير فيه التقارير إلى أن برشلونة بات في المراحل النهائية من مفاوضاته للتعاقد مع كريم أديمي، إذ يعمل النادي الكتالوني على إنهاء الاتفاق مع بوروسيا دورتموند لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

ووفقا للتقارير توصل برشلونة إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند على قيمة الصفقة حيث ستصل لـ 22 مليون يورو بالإضافة لمكافآت بقيمة 7 ملايين يورو.

وانضم أديمي صاحب الأصول النيجيرية إلى دورتموند في 2022 من سالزبورج النمساوي مقابل 30 مليون يورو.

وخاض اللاعب 146 مباراة بقميص الأصفر والأسود سجل 36 هدفا وصنع 25 في جميع المسابقات ولم يتوج بأي لقب.

أديمي الذي يشغل مركزي الجناح والمهاجم 312 مباراة في مسيرته سجل خلالها 107 هدفا و66 تمريرة حاسمة.

في المقابل، يقترب كييل فاتين أيضا من مغادرة دورتموند، ويتفاوض اللاعب مع ميتشلاند الدنماركي، وهو الفريق السابق للدولي المصري إمام عاشور قبل انتقاله إلى الأهلي.