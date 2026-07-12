تقرير: تشيلسي يسعى لضم بديل جارناتشو من إيطاليا

دخل تشيلسي في مفاوضات جديدة من أجل التعاقد مع جون رو، جناح بولونيا الإيطالي، تحسبًا لرحيل الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة Resto del Carlino الإيطالية، فإن مسؤولي تشيلسي عقدوا جلسة جديدة مع ممثلي اللاعب خلال الساعات الـ48 الماضية، في إطار سعي النادي لتدعيم مركز الجناح إذا اكتملت صفقة بيع جارناتشو.

ويستعد تشيلسي لإحداث تغييرات هجومية بعد الموسم المخيب لجارناتشو، الذي اكتفى بتسجيل هدف وصناعة آخر في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما دفع إدارة النادي لفتح الباب أمام رحيله مقابل مبلغ قياسي.

كما أعار النادي الجناح الشاب جيسي ديري إلى سبورتنج لشبونة، بينما لا يزال ميخايلو مودريك موقوفًا على خلفية التحقيقات المتعلقة بقضية المنشطات، وهو ما يزيد من حاجة الفريق للتعاقد مع جناح جديد.

ويرتبط جون رو بعقد مع بولونيا حتى صيف 2029، لكن النادي الإيطالي قد يوافق على بيعه إذا تلقى عرضًا ماليًا كبيرًا.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الإنجليزي يحلم بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خاض تجربة قصيرة مع نورويتش سيتي في موسم 2021-2022.

ويحظى رو أيضًا باهتمام أستون فيلا، وجالاتا سراي، وفنربخشة، إلا أن بولونيا يرى أن التهديد الحقيقي يأتي من أندية الدوري الإنجليزي.

ولم يتقدم أي نادٍ بعرض رسمي حتى الآن، لكن المفاوضات بين تشيلسي ووكيل اللاعب تجددت مؤخرًا، بعدما أبدى النادي اللندني اهتمامه بضمه منذ نهاية الموسم الماضي.

ويضع تشيلسي عدة أسماء أخرى على طاولة التعاقدات، أبرزها يان ديوماندي، وكريسينسيو سومرفيل، وفرانسيسكو ترينكاو، إلا أن الأخير بات قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي.

ويبلغ جون رو من العمر 23 عامًا، وتدرج في أكاديمية نورويتش سيتي، قبل أن يشارك في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021-2022.

وقدم اللاعب موسمًا مميزًا مع نورويتش في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) خلال 2023-2024، بعدما سجل 12 هدفًا، لينتقل بعدها إلى مارسيليا الفرنسي، حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف وصناعة 3 أخرى في الدوري.

وانتقل رو بعد ذلك بشكل نهائي إلى بولونيا مقابل 17 مليون يورو، وشارك في 43 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 13 مساهمة تهديفية بين أهداف وصناعة.

كما تألق في الدوري الأوروبي، بعدما سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 12 مباراة، قبل خروج بولونيا من الدور ربع النهائي أمام أستون فيلا، الذي توج لاحقًا باللقب.