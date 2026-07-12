تقرير: تشيلسي يواصل محاولاته لضم آدم وارتون.. وكريستال بالاس يتمسك بنجمه

يواصل تشيلسي تحركاته للتعاقد مع آدم وارتون، لاعب وسط كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل سعي النادي لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب موقع CaughtOffside، فإن تشيلسي لا يزال على تواصل مع ممثلي وارتون لاستكشاف إمكانية إتمام الصفقة وشروطها، رغم تمسك كريستال بالاس ببقاء اللاعب.

ويأتي اهتمام تشيلسي بالتزامن مع اقترابه من بيع أندري سانتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب استمرار الغموض حول مستقبل إنزو فرنانديز مع الفريق.

وانضم وارتون إلى كريستال بالاس في يناير 2024 قادمًا من بلاكبيرن روفرز، ونجح منذ ذلك الحين في تثبيت أقدامه ضمن التشكيل الأساسي، بعدما شارك في 96 مباراة بمختلف المسابقات.

ويثق كريستال بالاس في قدرته على الإبقاء على لاعب الوسط الإنجليزي، إذ يرى أن التوصل لاتفاق مع تشيلسي سيكون صعبًا بسبب القيمة المالية المرتفعة التي حددها النادي للتخلي عنه.

وحظي وارتون باهتمام عدد من كبار أندية الدوري الإنجليزي، لكن لم يتقدم أي منها بعرض رسمي حتى الآن.

وكان توتنام من بين المهتمين بضم اللاعب، إلا أن تعاقده مع ماتيوس فيرنانديز وساندرو تونالي مقابل 185 مليون جنيه إسترليني قلل من فرص دخوله في الصفقة.

كما ارتبط اسم اللاعب بمانشستر يونايتد، لكن اقتراب الشياطين الحمر من ضم أندري سانتوس، إلى جانب امتلاكهم أهدافًا أخرى في خط الوسط، جعل اهتمامهم يتراجع، خاصة مع تعثر صفقة إيدرسون.

أما ليفربول، الذي أبدى استعداده في يونيو الماضي لتقديم أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني لضم وارتون، فقد خفف اهتمامه مؤقتًا مع تركيزه على تدعيم الخط الأمامي، رغم إمكانية عودة النادي للمنافسة في حال رحيل كورتيس جونز أو أليكسيس ماك أليستر.

وفي ظل ابتعاد عدد من المنافسين، قد يمتلك تشيلسي أفضلية في سباق التعاقد مع وارتون، لكن إقناع كريستال بالاس بالتخلي عن أحد أبرز لاعبيه لن يكون مهمة سهلة.