تقرير: تشيلسي يواصل محاولاته لضم آدم وارتون.. وكريستال بالاس يتمسك بنجمه

الأحد، 12 يوليه 2026 - 18:18

كتب : FilGoal

آدم وارتون

يواصل تشيلسي تحركاته للتعاقد مع آدم وارتون، لاعب وسط كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل سعي النادي لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب موقع CaughtOffside، فإن تشيلسي لا يزال على تواصل مع ممثلي وارتون لاستكشاف إمكانية إتمام الصفقة وشروطها، رغم تمسك كريستال بالاس ببقاء اللاعب.

ويأتي اهتمام تشيلسي بالتزامن مع اقترابه من بيع أندري سانتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب استمرار الغموض حول مستقبل إنزو فرنانديز مع الفريق.

أخبار متعلقة:
تقرير: توتنام ونيوكاسل استفسرا عن موقف مرموش بعد رحيله من العين.. الشارقة يتعاقد مع لابا كودجو

وانضم وارتون إلى كريستال بالاس في يناير 2024 قادمًا من بلاكبيرن روفرز، ونجح منذ ذلك الحين في تثبيت أقدامه ضمن التشكيل الأساسي، بعدما شارك في 96 مباراة بمختلف المسابقات.

ويثق كريستال بالاس في قدرته على الإبقاء على لاعب الوسط الإنجليزي، إذ يرى أن التوصل لاتفاق مع تشيلسي سيكون صعبًا بسبب القيمة المالية المرتفعة التي حددها النادي للتخلي عنه.

وحظي وارتون باهتمام عدد من كبار أندية الدوري الإنجليزي، لكن لم يتقدم أي منها بعرض رسمي حتى الآن.

وكان توتنام من بين المهتمين بضم اللاعب، إلا أن تعاقده مع ماتيوس فيرنانديز وساندرو تونالي مقابل 185 مليون جنيه إسترليني قلل من فرص دخوله في الصفقة.

كما ارتبط اسم اللاعب بمانشستر يونايتد، لكن اقتراب الشياطين الحمر من ضم أندري سانتوس، إلى جانب امتلاكهم أهدافًا أخرى في خط الوسط، جعل اهتمامهم يتراجع، خاصة مع تعثر صفقة إيدرسون.

أما ليفربول، الذي أبدى استعداده في يونيو الماضي لتقديم أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني لضم وارتون، فقد خفف اهتمامه مؤقتًا مع تركيزه على تدعيم الخط الأمامي، رغم إمكانية عودة النادي للمنافسة في حال رحيل كورتيس جونز أو أليكسيس ماك أليستر.

وفي ظل ابتعاد عدد من المنافسين، قد يمتلك تشيلسي أفضلية في سباق التعاقد مع وارتون، لكن إقناع كريستال بالاس بالتخلي عن أحد أبرز لاعبيه لن يكون مهمة سهلة.

تشيلسي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي آدم وارتون
نرشح لكم
تقرير: تشيلسي يسعى لضم بديل جارناتشو من إيطاليا تقرير: توتنام ونيوكاسل استفسرا عن موقف مرموش سوبوسلاي: أثق في إيراولا.. والدوري الإنجليزي أصبح حلمي الأكبر مانشستر سيتي يتعاقد مع جيريمي مونجا من ليستر سكاي: مانشستر يونايتد يوقف صفقة ضم إيدرسون الصفقة الثانية.. أرسنال يعلن ضم ميلييه كريستال بالاس يعلن ضم مينجيزا مانشستر يونايتد يكشف موقع ملعبه الجديد بسعة 100 ألف متفرج
أخر الأخبار
فتوح: لم نكن نشعر بالإنجاز خلال تواجدنا في أمريكا.. ولم أكن لأهاب اللعب ضد ميسي 8 دقيقة | في المونديال
هل يلمح إلى اقتراب صلاح من تركيا؟ رامي عباس ينشر صورة في أسطنبول 13 دقيقة | منتخب مصر
الاتحاد السكندري يضم أحمد حمدي ضمن 4 صفقات جديدة 26 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: تشيلسي يسعى لضم بديل جارناتشو من إيطاليا 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: تشيلسي يواصل محاولاته لضم آدم وارتون.. وكريستال بالاس يتمسك بنجمه 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: توتنام ونيوكاسل استفسرا عن موقف مرموش ساعة | ميركاتو
بعد رحيله من العين.. الشارقة يتعاقد مع لابا كودجو ساعة | الوطن العربي
الهلال واتحاد جدة يتنافسان على ضم زميل نبيل عماد ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين