كأس العالم - ليكيب: باتريك فييرا مرشح لتدريب السنغال

الأحد، 12 يوليه 2026 - 17:19

كتب : FilGoal

باتريك فييرا

أفادت جريدة ليكيب أن الفرنسي باتريك فييرا مرشح لتدريب منتخب السنغال في الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد السنغالي إقالة بابي ثياو من منصبه كمدير فني لأسود التيرانجا قبل ساعات.

وذكرت ليكيب أن اسم فييرا بين المرشحين الأوفر حظاً لتولي المنصب.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة: ندرس جديا استضافة أمم إفريقيا 2028.. وصلاح مستمر للمونديال المقبل كأس العالم - إنفانتينو: فيفا يدرس زيادة المنتخبات إلى 64 فريقا في نسخة 2030 كأس العالم - رقم قياسي لـ ريال مدريد.. وبرشلونة يتصدر ممثلي نصف النهائي كأس العالم - "تحدث معي باحترام".. ميسي دخل في مشادة مع حكم مواجهة سويسرا

ولفت التقرير إلى أن فييرا، المولود في العاصمة السنغالية داكار، يحظى بتقدير كبير داخل البلاد، كما أنه ساهم في إنشاء أكاديمية ديامبار"، إحدى أبرز مراكز تكوين اللاعبين في السنغال.

وأضاف التقرير أنه من المقرر أن يعقد الاتحاد السنغالي اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لحسم ملف المدرب الجديد.

قائد أرسنال السابق تولى تدريب عدة فرق، مثل نيويورك سيتي ونيس وستراسبورج وكريستال بالاس وجنوى.

وأعلن الاتحاد السنغالي إقالة بابي ثياو من تدريب منتخب السنغال عقب توديع كأس العالم من دور الـ 32.

وخرج أسود التيرانجا من كأس العالم بعد الخسارة بنتيجة 3-2 أمام بلجيكا رغم التقدم 2-0 حتى الدقيقة 86.

وأعلن الاتحاد السنغالي في بيانه أنه سيعقد لقاءً مع وسائل الإعلام يوم الإثنين 13 يوليو، "لشرح أسباب هذا القرار، وتقديم آخر المستجدات حول وضع المنتخب، ومناقشة الآفاق المستقبلية".

وتولى ثياو تدريب السنغال خلفا لمواطنه أليو سيسيه منذ أكتوبر 2024.

وخلال 25 مباراة فازت السنغال تحت قيادته في 15 مباراة وتعادلت في 4 وخسرت 6 في جميع المسابقات.

وتوجت السنغال مع ثياو بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 إلا أنه سُحب منها بسبب بقرار من الاتحاد الإفريقيبسبب قرار المدرب بالانسحاب قبل تحقيق الفوز على المغرب.

وسبق أن أعلن بابي جاي لاعب منتخب السنغال إنه لن يلعب للمنتخب إلا برحيل ثياو عقب توديع المونديال. (طالع التفاصيل)

باتريك فييرا السنغال بابي ثياو
نرشح لكم
اتحاد الكرة: ندرس جديا استضافة أمم إفريقيا 2028.. وصلاح مستمر للمونديال المقبل وكيله لـ في الجول: المدرب الألماني وافق على صفقة حسام عبد المجيد قبل توليه المهمة كأس العالم - إنفانتينو: فيفا يدرس زيادة المنتخبات إلى 64 فريقا في نسخة 2030 كأس العالم - رقم قياسي لـ ريال مدريد.. وبرشلونة يتصدر ممثلي نصف النهائي كأس العالم - "تحدث معي باحترام".. ميسي دخل في مشادة مع حكم مواجهة سويسرا كأس العالم - مارتينيز: اعتدنا الوصول إلى هذه الأدوار.. ومواجهة إنجلترا نهائي مبكر كأس العالم - جماهير المغرب تستقبل منتحبها بحرارة رغم تأخر الوقت تقرير: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع فيران توريس ويستعد لتقديم عرضه الأول
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك لـ في الجول: طارق حامد توسط لتنازل ساسي عن 200 ألف دولار 4 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يشكر فرجاني ساسي بعد حل أزمة مستحقاته المتأخرة 10 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - ليكيب: باتريك فييرا مرشح لتدريب السنغال 16 دقيقة | في المونديال
اتحاد الكرة: ندرس جديا استضافة أمم إفريقيا 2028.. وصلاح مستمر للمونديال المقبل 27 دقيقة | في المونديال
موزاييك: تأكد استمرار بوجلبان مع المنتخب الأولمبي التونسي وعدم قيادة النجم الساحلي 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيله لـ في الجول: المدرب الألماني وافق على صفقة حسام عبد المجيد قبل توليه المهمة ساعة | في المونديال
توماس رايس مدربا لفريق حسام عبد المجيد المحتمل ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - إنفانتينو: فيفا يدرس زيادة المنتخبات إلى 64 فريقا في نسخة 2030 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين