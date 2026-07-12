كأس العالم - ليكيب: باتريك فييرا مرشح لتدريب السنغال

أفادت جريدة ليكيب أن الفرنسي باتريك فييرا مرشح لتدريب منتخب السنغال في الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد السنغالي إقالة بابي ثياو من منصبه كمدير فني لأسود التيرانجا قبل ساعات.

وذكرت ليكيب أن اسم فييرا بين المرشحين الأوفر حظاً لتولي المنصب.

ولفت التقرير إلى أن فييرا، المولود في العاصمة السنغالية داكار، يحظى بتقدير كبير داخل البلاد، كما أنه ساهم في إنشاء أكاديمية ديامبار"، إحدى أبرز مراكز تكوين اللاعبين في السنغال.

وأضاف التقرير أنه من المقرر أن يعقد الاتحاد السنغالي اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لحسم ملف المدرب الجديد.

قائد أرسنال السابق تولى تدريب عدة فرق، مثل نيويورك سيتي ونيس وستراسبورج وكريستال بالاس وجنوى.

وأعلن الاتحاد السنغالي إقالة بابي ثياو من تدريب منتخب السنغال عقب توديع كأس العالم من دور الـ 32.

وخرج أسود التيرانجا من كأس العالم بعد الخسارة بنتيجة 3-2 أمام بلجيكا رغم التقدم 2-0 حتى الدقيقة 86.

وأعلن الاتحاد السنغالي في بيانه أنه سيعقد لقاءً مع وسائل الإعلام يوم الإثنين 13 يوليو، "لشرح أسباب هذا القرار، وتقديم آخر المستجدات حول وضع المنتخب، ومناقشة الآفاق المستقبلية".

وتولى ثياو تدريب السنغال خلفا لمواطنه أليو سيسيه منذ أكتوبر 2024.

وخلال 25 مباراة فازت السنغال تحت قيادته في 15 مباراة وتعادلت في 4 وخسرت 6 في جميع المسابقات.

وتوجت السنغال مع ثياو بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 إلا أنه سُحب منها بسبب بقرار من الاتحاد الإفريقيبسبب قرار المدرب بالانسحاب قبل تحقيق الفوز على المغرب.

وسبق أن أعلن بابي جاي لاعب منتخب السنغال إنه لن يلعب للمنتخب إلا برحيل ثياو عقب توديع المونديال. (طالع التفاصيل)