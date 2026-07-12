خبر في الجول - الأهلي يرفع عرضه لضم بقرار من دينامو زغرب

رفع النادي الأهلي عرضه المالي لضم الجزائري منصف بقرار مهاجم دينامو زغرب الكرواتي.

وسبق أن كشف FilGoal.com دخول النادي في مفاوضات لضم الدولي الجزائري. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي رفع عرضه لضم منصف بقرار من دينامو زغرب لـ 2 مليون و800 ألف دولار.

كما قلل النادي الكرواتي مطالبه المالية، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

ويسعى الأهلي لتدعيم هجومه استعدادا للموسم تحت قيادة المغربي حسين عموتة، إذ ضم أقطاي عبد الله وعلي محمود من إنبي.

وبدأ منصف بقرار مسيرته مع نادي وفاق سطيف قبل أن ينتقل إلى نادي إسترا الكرواتي في صيف 2022.

ثم انتقل بقرار إلى نيويورك سيتي الأمريكي في صيف 2023، قبل أن يعود للدوري الكرواتي من بوابة دينامو زغرب الصيف الماضي.

ولعب صاحب الـ 25 عاما 42 مباراة مع دينامو زغرب وسجل 18 هدفا وصنع 7 آخرين في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي مثل منتخب الجزائر في 7 مباريات وسجل هدفين.