كأس العالم - الضحية رقم 16.. إقالة بابي ثياو من تدريب منتخب السنغال
الأحد، 12 يوليه 2026 - 06:40
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد السنغالي إقالة بابي ثياو من تدريب منتخب السنغال عقب توديع كأس العالم من دور الـ 32.
وخرج أسود التيرانجا من كأس العالم بعد الخسارة بنتيجة 3-2 أمام بلجيكا رغم التقدم 2-0 حتى الدقيقة 86.
وأعلن الاتحاد السنغالي في بيانه أنه سيعقد لقاءً مع وسائل الإعلام يوم الإثنين 13 يوليو، "لشرح أسباب هذا القرار، وتقديم آخر المستجدات حول وضع المنتخب، ومناقشة الآفاق المستقبلية".
Communiqué de la FSF à l’issue de la réunion du Comité exécutif tenue ce samedi 11 juillet 2026 pic.twitter.com/P17O8eDz6W— FSF (@Fsfofficielle) July 12, 2026
تولى ثياو تدريب السنغال خلفا لمواطنه أليو سيسيه منذ أكتوبر 2024.
وخلال 25 مباراة فازت السنغال تحت قيادته في 15 مباراة وتعادلت في 4 وخسرت 6 في جميع المسابقات.
وتوجت السنغال مع ثياو بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 إلا أنه سُحب منها بسبب بقرار من الاتحاد الإفريقي بسبب قرار المدرب بالانسحاب قبل تحقيق الفوز على المغرب.
وسبق أن أعلن بابي جاي لاعب منتخب السنغال إنه لن يلعب للمنتخب إلا برحيل ثياو عقب توديع المونديال. (طالع التفاصيل)
وأصبح ثياو المدرب رقم 16 الذي يُقال أو يتقدم باستقالته عقب نهاية مشواره في كأس العالم 2026.
وإليكم قائمة المدربين الذين رحلوا عقب نهاية المشوار في كأس العالم 2026
زلاتكو داليتش من كرواتيا
روبرتو مارتينيز من البرتغال
كارلوس كيروش من غانا
يوليان ناجلسمان من ألمانيا
سيباستيان بيكاسيسي من الإكوادور
رونالد كومان من هولندا
ميروسلاف كوبيك من التشيك
ستيف كلارك من الأرجنتين
صبري لموشي ثم هيرفي رينار من تونس
هونج ميونج بو من كوريا الجنوبية
مارسيلو بييلسا من أوروجواي
خافيير أجيري من المكسيك
جمال سلامي من الأردن
بابي ثياو من السنغال
حتى الآن 16 مدربا أقيلوا من تدريب منتخباتهم بعد كأس العالم 2018 والرقم مرشح للزيادة وهو رقم قياسي وفقا للتقارير، عقب كأس العالم 2022 أجري 11 تغييرا فنيا.
وفي 2018 أجريت 8 تغييرات فنية، ومثلها في 2014، وفي 2010 أجريت 7 تغييرات فنية، وعقب 2006 حدثت 9 تعديلات في أسماء المدربين.