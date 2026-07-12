كأس العالم - الضحية رقم 16.. إقالة بابي ثياو من تدريب منتخب السنغال

الأحد، 12 يوليه 2026 - 06:40

كتب : FilGoal

بابي ثياو مدرب السنغال

أعلن الاتحاد السنغالي إقالة بابي ثياو من تدريب منتخب السنغال عقب توديع كأس العالم من دور الـ 32.

وخرج أسود التيرانجا من كأس العالم بعد الخسارة بنتيجة 3-2 أمام بلجيكا رغم التقدم 2-0 حتى الدقيقة 86.

وأعلن الاتحاد السنغالي في بيانه أنه سيعقد لقاءً مع وسائل الإعلام يوم الإثنين 13 يوليو، "لشرح أسباب هذا القرار، وتقديم آخر المستجدات حول وضع المنتخب، ومناقشة الآفاق المستقبلية".

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تولى ثياو تدريب السنغال خلفا لمواطنه أليو سيسيه منذ أكتوبر 2024.

وخلال 25 مباراة فازت السنغال تحت قيادته في 15 مباراة وتعادلت في 4 وخسرت 6 في جميع المسابقات.

وتوجت السنغال مع ثياو بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 إلا أنه سُحب منها بسبب بقرار من الاتحاد الإفريقي بسبب قرار المدرب بالانسحاب قبل تحقيق الفوز على المغرب.

وسبق أن أعلن بابي جاي لاعب منتخب السنغال إنه لن يلعب للمنتخب إلا برحيل ثياو عقب توديع المونديال. (طالع التفاصيل)

وأصبح ثياو المدرب رقم 16 الذي يُقال أو يتقدم باستقالته عقب نهاية مشواره في كأس العالم 2026.

وإليكم قائمة المدربين الذين رحلوا عقب نهاية المشوار في كأس العالم 2026

زلاتكو داليتش من كرواتيا

روبرتو مارتينيز من البرتغال

كارلوس كيروش من غانا

يوليان ناجلسمان من ألمانيا

سيباستيان بيكاسيسي من الإكوادور

رونالد كومان من هولندا

ميروسلاف كوبيك من التشيك

ستيف كلارك من الأرجنتين

صبري لموشي ثم هيرفي رينار من تونس

هونج ميونج بو من كوريا الجنوبية

مارسيلو بييلسا من أوروجواي

خافيير أجيري من المكسيك

جمال سلامي من الأردن

بابي ثياو من السنغال

حتى الآن 16 مدربا أقيلوا من تدريب منتخباتهم بعد كأس العالم 2018 والرقم مرشح للزيادة وهو رقم قياسي وفقا للتقارير، عقب كأس العالم 2022 أجري 11 تغييرا فنيا.

وفي 2018 أجريت 8 تغييرات فنية، ومثلها في 2014، وفي 2010 أجريت 7 تغييرات فنية، وعقب 2006 حدثت 9 تعديلات في أسماء المدربين.

كأس العالم السنغال بابي ثياو
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