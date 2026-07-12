كأس العالم – الثانية في 2026.. طرد إمبولو أمام الأرجنتين بعد تطبيق قاعدة "تحديد الهوية"

تعرض بريل إمبولو لاعب منتخب سويسرا للطرد أمام الأرجنتين بعد تدخل تقنية الفيديو وتطبيق قاعدة "تحديد الهوية".

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وسويسرا على ملعب كانساس سيتي في آخر مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 69 أشهر الحكم بطاقة صفراء للياندرو باريديس لاعب وسط الأرجنتين بعد تدخل على قدم بريل إمبولو لاعب سويسرا.

تقنية الفيديو طلبت من الحكم البرتغالي جواو بينيرو مطالعة اللقطة مجددا تنفيذا لقاعدة "تحديد هوية اللاعب المعاقب" التي تظهر لأول مرة في نسخة 2026.

الحكم عقب دقيقة من مطالعة اللقطات، عاد لأرض الملعب وألغى البطاقة الصفراء للأرجنتيني ومنحها لإمبولو بسبب إدعاء السقوط.

وسرعان ما تبعت البطاقة الصفراء من بينيرو أخرى حمراء لأن إمبولو تحصل على بطاقة صفراء أولى في نهاية الشوط الأول.

🟥 الحكم البرتغالي جواو بينهيرو يُشهر البطاقة الحمراء لنجم سويسرا بريل إمبولو بعد تلقيه بطاقتين صفراوين ! اتخذ القرار بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (72).#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/JfiPScxWGJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 12, 2026

وسيُكمل لاعبو سويسرا اللقاء بـ 10 لاعبين.

وللمرة الثانية في 2026 تتدخل تقنية الفيديو لتحديد هوية اللاعب المعاقب، بعدما حدثت لأول مرة خلال مباراة أمريكا ضد باراجواي في دور المجموعات وإنذار ميجيل ألميرون.

وأصبح إمبولو أول لاعب يتحصل على بطاقة صفراء ثانية ثم حمراء بسبب ادعاء السقوط منذ نسخة 2006.

وقبل كأس العالم أعلن مجلس كرة القدم على 3 تعديلات يُسمح فيها لحكم الفيديو المساعد التدخل:

1 البطاقة الحمراء الناتجة عن بطاقة صفراء ثانية خاطئة بشكل واضح.

2 الخطأ في تحديد هوية اللاعب عندما يعاقب الحكم الفريق الخطأ على مخالفة ينتج عنها بطاقة حمراء.

3 الركلة الركنية المحتسبة بشكل خاطئ.