كسروا الطبلة

قاد جود بيلينجهام منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بفوز مثير على حساب النرويج.

وفازت إنجلترا على النرويج 2-1 ضمن ربع نهائي كأس العالم.

وسجل جود بيلينجهام هدفي منتخب إنجلترا، فيما أحرز أندرياس شيلدروب هدف منتخب النرويج.

منتخب إنجلترا عاد للتواجد في نصف نهائي كأس العالم لأول منذ 8 سنوات وتحديدا في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.

فيما ودع منتخب النرويج بقيادة إرلينج هالاند البطولة بعد مغامرة رائعة انتهت عند حدود ربع النهائي.

وباتت إنجلترا أول منتخب يمنع المهاجم هالاند من التسجيل في مباراة دولية تنافسية منذ مباراة النمسا في أكتوبر 2024.

وتنتظر إنجلترا الفائز من مواجهة الأرجنتين ضد سويسرا في نصف النهائي.

بيلينجهام كسر الطبلة

انتهت مغامرة منتخب النرويج الرائعة في كأس العالم وبالتالي لن نشاهد مجددا طريقة احتفالهم الشهيرة بعد كل انتصار باستخدام الطبلة والمطرقة.

ومرة أخرى يثبت جود بيلينجهام أنه لاعب اللحظات الحاسمة ورجل المواعيد الكبرى في منتخب إنجلترا، بعدما سجل ثنائية الإنجليز في شباك النرويج.

نجم ريال مدريد سجل هدفه السادس في كأس العالم 2026، وللمباراة الثانية على التوالي يسجل ثنائية بعد مبارا ة المكسيك، ليرفع رصيده إلى 12 هدفا دوليا مع منتخب إنجلترا خلال 54 مباراة.

9 من أهداف بيلينجهام الـ12 الدولية، بنسبة 75%، جاءت في البطولات الكبرى، وهي أعلى نسبة لأي لاعب سجل خمسة أهداف أو أكثر بقميص الأسود الثلاثة.

ولم يتوقف تأثيره عند هذا الحد، إذ يتقاسم صدارة هدافي إنجلترا في المونديال الحالي مع هاري كين برصيد 6 أهداف لكل منهما، بعدما سجل الثنائي 12 من أصل 13 هدفا للمنتخب الإنجليزي في البطولة.

أما في الأدوار الإقصائية، فقد سجل بيلينجهام وحده 4 أهداف، مقابل 3 أهداف فقط أحرزها جميع لاعبي إنجلترا الآخرين مجتمعين، ليؤكد أنه اللاعب الذي يظهر دائما عندما تكون الضغوط في أعلى مستوياتها.

التشكيل

قاد إرلينج هالاند هجوم منتخب النرويج في مواجهة إنجلترا بربع النهائي.

وأجرى ستالي سولباكين المدير الفني لمنتخب النرويج تبديل وحيد في تشكيل فريقه بمشاركة أندرياس شيجيلديروب بدلا من أنطونيو نوسا.

في المقابل عوض جون ستونز مدافع منتخب إنجلترا غياب جاريل كوانساه الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة المكسيك الماضية.

وصف المباراة

بدأ منتخب إنجلترا المباراة بضغط هجومي وسيطرة على الكرة، بينما اعتمد منتخب النرويج على التماسك الدفاعي والهجمات المرتدة.

حاول منتخب إنجلترا تهديد المرمى في أكثر من مناسبة، أبرزها رأسية جود بيلينجهام في الدقيقة 19 التي مرت بجوار القائم، ثم ركلة حرة نفذها هاري كين في الدقيقة 29 علت العارضة بقليل.

رد منتخب النرويج بخطورة أكبر، وكاد إرلينج هالاند أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 35، لكن جوردان بيكفورد تألق وتصدى لرأسيته.

وسجل أندرياس شيلدروب هدف تقدم النرويج في الدقيقة 36 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من مارتن أوديجارد، قبل أن يحتسب الحكم الهدف عقب مراجعة تقنية الفيديو.

⚽️🇳🇴 أندريس شيلدروب يفتتح التسجيل للمنتخب النرويجي#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/72Vb3qGjWz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 11, 2026

وأدرك منتخب إنجلترا التعادل في الدقيقة 45+2 عن طريق جود بيلينجهام بعد تمريرة مميزة من أنتوني جوردون، ثم أُلغي هدف لـهاري كين في الدقيقة 45+4 بداعي التسلل.

وبدأ منتخب النرويج الشوط الثاني بضغط قوي، وأهدر إرلينج هالاند فرصة محققة في الدقيقة 53 بعدما تصدى بيكفورد لرأسيته ببراعة.

وسجل منتخب النرويج الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق توربيورن هيجيم بعد متابعة لتصدي بيكفورد، لكن الحكم ألغى الهدف عقب العودة إلى تقنية الفيديو بسبب وجود مخالفة في بداية الهجمة.

أجرى منتخب النرويج عدة تغييرات اضطرارية بسبب الإصابات، بخروج يوليان رايرسون في الدقيقة 60، ثم خروج ألكسندر سورلوث في الدقيقة 68، بينما دفع منتخب إنجلترا بـبوكايو ساكا وإيبيريتشي إيزي مع بداية الشوط الثاني، ثم ريس جيمس في الدقيقة 71.

وحرمت العارضة منتخب النرويج من تسجيل الهدف الثاني بعد ضربة رأسية متقنة عن طريق كريستوفر إير .

ومع بداية الشوط الإضافي الأول، فرض المنتخب الإنجليزي ضغطا هجوميا مكثفا بحثا عن العودة في النتيجة.

وبدأت المحاولات بركلة ركنية، ثم ارتقى هاري كين لرأسية قوية تصدى لها أورجان نيلاند ببراعة، قبل أن يبعد الحارس نفسه تسديدة مورجان روجرز، لكن الكرة ارتدت إلى جود بيلينجهام، الذي كان في المكان المناسب ليودعها الشباك في الدقيقة 93 مسجلا هدف التقدم 2-1.

بيلينغهام يظهر من جديد ويضاعف النتيجة لمنتخب إنجلترا #كأس_العالم2026 pic.twitter.com/HyN7893sOW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 11, 2026

واستمرت محاولات إنجلترا بعد الهدف، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 99، قبل أن يتراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الشوط الإضافي الثاني، واصل بيلينجهام وساكا وسبينس محاولاتهم على مرمى النرويج، لكن تألق الحارس أورجان نيلاند حال دون تسجيل الهدف الثالث.

وحافظ منتخب إنجلترا على تفوقه بهدفين مقابل هدف ليحجز مقعدا في نصف النهائي.