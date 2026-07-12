مباشر كأس العالم - إنجلترا (1)-(1) النرويج.. إنقاذ من على خط المرمى
الأحد، 12 يوليه 2026 - 00:19
كتب : FilGoal
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وتلعب إنجلترا ضد النرويج ضمن دور الـ 8 من كأس العالم.
لمتابعة مباراة إنجلترا والنروجي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
ق87 تدخل رائع من مدافع منتخب النرويج وإنقاذ لفرصة محققة
ق76 حرمت العارضة منتخب النرويج من تسجيل الهدف الثاني بعد ضربة رأسية متقنة عن طريق كريستوفر إير .
ق55 هدف لمنتخب النرويج عن طريق توربيورن هيجيم بعد متابعة لتصدي بيكفورد، لكن الحكم ألغى الهدف عقب العودة إلى تقنية الفيديو
الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق45+2 جود بيلينجهام يسجل هدف التعادل لمنتخب إنجلترا
ق36 أندرياس شيلدروب يسجل الهدف الأول لمنتخب النرويج بعد تسديدة صاروخية
انطلاق المباراة
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