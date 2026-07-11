إبراهيم حسن: تركنا بصمة لمنتخب مصر تبني علينا الأجيال المقبلة

السبت، 11 يوليه 2026 - 19:24

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - إبراهيم حسن

وجه إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الشكر إلى السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لاستقباله للفراعنة بعد العودة من كأس العالم.

وقال إبراهيم حسن خلال دعوة الرئيس للمنتخب على الغداء: "سعداء بالتواجد مع سيادة الرئيس السيسي وهذا شرف كبير لنا، وكان هذا هدفنا أنا وحسام منذ بداية تولي منتخب مصر أن نصل لهذا الموقف وأن نقابل الرئيس".

وأضاف "كنا نريد ترك بصمة كبيرة لمنتخب مصر لتبني عليها الأجيال القادمة مع الدعم المستمر من الرئيس لنا ولكرة القدم المصرية".

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واستقبل الرئيس السيسي منتخب مصر صباح اليوم في القصر الرئاسي في العلمين لتكريم الفراعنة بعد العودة من كأس العالم.

ومنح الرئيس السيسي كل أفراد بعثة منتخب مصر وسام الرياضة من الدرجة الأولى تكريما لهم.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه دعوة تناول الغداء للمنتخب معه تكريما لما قدموه في كأس العالم.

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