كرة سلة – منتخب مصر للناشئات يخسر أمام نيوزيلندا في بداية مشواره بكأس العالم

خسر منتخب مصر لكرة السلة للناشئات في أولى مبارياته بكأس العالم تحت 17 عاما أمام نيوزيلندا بنتيجة 79-65.

وتقام البطولة في دولة التشيك خلال الفترة من 11 إلى 19 يوليو الجاري، بمواجهة نظيره النيوزيلندي.

ويتواجد منتخب ناشئات السلة على رأس المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من إيطاليا، وكندا، ونيوزيلندا، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة إلى الدور ثمن النهائي.

وتضم القائمة كل من: مريم حازم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي محمد، فاطمة محمد حسن، ليله حسام، حلا معتز، سدرا هيثم، زينة أيمن حليم، دانا شريف جنيدي، حبيبة كريم شرور، حبيبة جمال.

ويضم الجهاز الفني كل من، محمد محروس مديرًا فنيًا، نيهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، أحمد جويلي أخصائي، فريد سمير مدرب أحمال، الدكتورة فاطمة جمال طبيبة، منى محمد إداري الفريق.

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئات محمد إيهاب محسن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

يذكر أن منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، بعدما توج بطلًا لأفريقيا تحت 16 عامًا العام الماضي على حساب كوت ديفوار.