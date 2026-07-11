مصدر اتحاد الكرة لـ في الجول: لا شروط من التوأم.. وجلسة مرتقبة لحسم تفاصيل العقد الجديد

نفى مصدر من اتحاد الكرة ما تردد عن وجود خلافات مع حسام حسن مدرب منتخب مصر خلال مفاوضات تجديد عقدهم.

وقال المصدر لـ FilGoal.com ما تردد بشأن وجود خلافات أو شروط من التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال مفاوضات تجديد عقدهما مع منتخب مصر غير صحيح.

وأوضح المصدر أن أي حديث عن الاتفاق على بنود العقد الجديد غير صحيح حتى الآن، مشيرا إلى أن جلسة ستُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم جميع التفاصيل التعاقدية بشكل رسمي.

وأضاف المصدر أن التوأم لم يضع أي شروط خلال المفاوضات، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي بين الطرفين.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن استمرار حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب، مع التوقيع على عقد جديد، كما قرر زيادة المقابل المالي للجهاز الفني، إلا أن تفاصيل العقد وبنوده لم تُحسم بعد، وسيتم الاتفاق عليها خلال الجلسة المنتظرة.

واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، منتخب مصر صباح اليوم السبت بمدينة العلمين.

وجاء استقبال الرئيس للاعبين والجهازين الفني والإداري بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقام الرئيس بمنح لاعبي أعضاء المنتخب الوطني، كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديرا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى رفيع خلال كأس العالم 2026.

والتقط الرئيس صورة تذكارية جمعته بأعضاء منتخب مصر.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم 2026 والمقام بأمريكا وكندا والمكسيك.

ووصل منتخب مصر إلى دور الـ 16 لأول مرة في تاريخه، قبل أن يخرج بعد الخسارة من الأرجنتين بطلة العالم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.