مانشستر سيتي يتعاقد مع جيريمي مونجا من ليستر
السبت، 11 يوليه 2026 - 12:43
كتب : FilGoal
أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع جيريمي مونجا قادما من ليستر سيتي.
جيريمي مونجا
النادي : ليستر سيتي
ووقع صاحب الـ 17 عاما على عقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2031.
الجناح الإنجليزي صاحب الأصول الزامبية يلعب مع ليستر سيتي منذ الصعود من أكاديمية النادي.
وخلال الموسم الماضي شارك مونجا في 37 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة هدفين.
وهبط ليستر سيتي لدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي خلال الموسم الماضي.
وكان مانشستر سيتي قد أعلن تعيين إنزو ماريسكا مدربا للفريق خلفا لبيب جوارديولا الذي رحل عن تدريبه بنهاية الموسم.
وأصبح مونجا رابع صفقات عهد ماريكسا مع مانشستر سيتي بعد إليوت أنديرسون وماتياس ديتوربيت وبييرس تشارلس.
ويشارك مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالموسم الماضي في المركز الثاني.
نرشح لكم
سكاي: مانشستر يونايتد يوقف صفقة ضم إيدرسون الصفقة الثانية.. أرسنال يعلن ضم ميلييه كريستال بالاس يعلن ضم مينجيزا مانشستر يونايتد يكشف موقع ملعبه الجديد بسعة 100 ألف متفرج رومانو: كريستال بالاس يحسم صفقة مينجيزا ذا أثلتيك: جيماريش يبلغ نيوكاسل برغبته في الرحيل.. وأرسنال يتحرك لضمه رومانو: سيقبل بدور الحارس الثالث.. أرسنال يتمم تعاقده مع ميسيلير أربيلوا مدرب لفولام حتى 2029