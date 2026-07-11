مانشستر سيتي يتعاقد مع جيريمي مونجا من ليستر

أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع جيريمي مونجا قادما من ليستر سيتي.

ووقع صاحب الـ 17 عاما على عقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2031.

الجناح الإنجليزي صاحب الأصول الزامبية يلعب مع ليستر سيتي منذ الصعود من أكاديمية النادي.

وخلال الموسم الماضي شارك مونجا في 37 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة هدفين.

وهبط ليستر سيتي لدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن تعيين إنزو ماريسكا مدربا للفريق خلفا لبيب جوارديولا الذي رحل عن تدريبه بنهاية الموسم.

وأصبح مونجا رابع صفقات عهد ماريكسا مع مانشستر سيتي بعد إليوت أنديرسون وماتياس ديتوربيت وبييرس تشارلس.

ويشارك مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالموسم الماضي في المركز الثاني.