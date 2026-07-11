مواعيد مباريات السبت 11 يوليو - إنجلترا ضد النرويج.. والأرجنتين تواجه سويسرا

السبت، 11 يوليه 2026 - 11:13

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - النرويج - البرازيل

تستأنف اليوم مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 11 يوليو والقنوات الناقلة.

كأس العالم 2026

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النرويج × إنجلترا.. 12.. صباح الأحد - بي إن سبورتس ماكس 1.

الأرجنتين × سويسرا.. 4:00 صباح الأحد - بي إن سبورتس ماكس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

إنجلترا النرويج الأرجنتين سويسرا كأس العالم 2026 مواعيد مباريات السبت
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