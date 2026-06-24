خبر في الجول - إياد العسقلاني على رادار بيراميدز

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 22:06

كتب : عمرو نبيل

إياد العسقلاني - روستوف الروسي

دخل إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي دائرة اهتمامات نادي بيراميدز الذي يسعى لتدعيم دفاعه في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز مهتم بالحصول على خدمات اللاعب في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يتقدم بيراميدز بعرض للنادي الروسي يطلب خلاله ضم إياد العسقلاني ويستفسر فيه عن مطالب روستوف للتخلي عن المدافع المصري.

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وانضم العسقلاني لصفوف روستوف قادما من الإسماعيلي في 2024.

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عاما أحد عناصر منتخب مصر للشباب وأيضا المنتخب الأولمبي.

ويمتلك بيراميدز الآن أكثر من مدافع وهم محمود مرعي وأحمد سامي وأسامة جلال، وذلك بعد نهاية تعاقد علي جبر.

ولم يعلن بيراميدز حتى الآن عن مدربه الجديد بعد رحيل الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش.

الدوري المصري بيراميدز إياد العسقلاني
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