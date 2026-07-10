مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة ضم العراقي كوركيس

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة التعاقد مع العراقي بيتر كوركيس لاعب نادي دهوك العراقي.

وسبق أن كشف عبد الله جلال رئيس نادي دهوك العراقي إتمام النادي الأهلي اتفاقه لضم بيتر كوركيس. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي لم يدخل في مفاوضات لضم العراقي بيتر كوركيس كما أشيع".

ووصف رئيس نادي دهوك، قيمة الصفقة المالية بـ "الجيدة".

ويجيد كوركيس صاحب الـ 25 عاما، اللعب في مركز الجناح الأيمن.

وانضم اللاعب العراقي إلى دهوك في صيف 2024 قادما من مالمو السويدي.

ولعب كوركيس الموسم الماضي 31 مباراة في بطولتي الدوري والكأس العراقيين، سجل خلالهم 19 هدفا، وصنع 4 أهداف.

وحل ثالثا في جدول ترتيب هدافي الدوري العراقي.

ولم ينضم كوركيس لقائمة منتخب العراق النهائية في كأس العالم 2026 والتي انتهت باحتلال المركز الـ 48.

اللاعب المولودي في أستراليا، ويحمل الجنسية العراقية، لعب طوال مسيرته من الناشئين حتى الفريق الأول في الدوري السويدي قبل العودة للعراق من بوابة دهوك.

وكان الأهلي ضم ثنائي إنبي علي محمود، وأقطاي عبد الله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما أعلن الأهلي تولي المغربي الحسين عموتة، تدريب الفريق بدءًا من الموسم الجديد.