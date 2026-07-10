صحيفة الخليج: رئيس دهوك العراقي يعلن انتقال بيتر كوركيس إلى الأهلي

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 17:37

كتب : FilGoal

العراقي بيتر كوركيس

أعلن عبد الله جلال رئيس نادي دهوك العراقي، عن إتمام النادي الأهلي اتفاقه لضم العراقي بيتر كوركيس لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية، تصريحات لـ جلال، بأن كوركيس سينضم للأهلي بداية من الموسم المقبل.

ووصف رئيس نادي دهوك، قيمة الصفقة المالية بـ "الجيدة".

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كما أكد عبد الله جلال "إدارة النادي العراقي لم تقف عائقا أمام احتراف كوركيس في أكبر أندية مصر والشرق الأوسط، انطلاقا من حرصها على مصلحة اللاعب من الناحيتين الفنية والمادية."

وأضاف "الدوري المصري يُعد من أقوى المسابقات العربية، وهو ما سيسهم في تطوير مستوى اللاعب واكتساب المزيد من الخبرات."

ويجيد كوركيس صاحب الـ 25 عاما، اللعب في مركز الجناح الأيمن.

وانضم اللاعب العراقي إلى دهوك في صيف 2024 قادما من مالمو السويدي.

ولعب كوركيس الموسم الماضي 31 مباراة في بطولتي الدوري والكأس العراقيين، سجل خلالهم 19 هدفا، وصنع 4 أهداف.

وحل ثالثا في جدول ترتيب هدافي الدوري العراقي.

اللاعب المولودي في أستراليا، ويحمل الجنسية العراقية، لعب طوال مسيرته من الناشئين حتى الفريق الأول في الدوري السويدي قبل العودة للعراق من بوابة دهوك.

وكان الأهلي ضم ثنائي إنبي علي محمود، وأقطاي عبد الله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما أعلن الأهلي تولي المغربي الحسين عموتة، تدريب الفريق بدءًا من الموسم الجديد.

الأهلي العراقي بيتر كوركيس
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