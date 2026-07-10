خبر في الجول - الأهلي يستعد لرفع عرضه المالي لضم بكرار من زغرب

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 18:50

كتب : FilGoal

منصف بقرار - دينامو زغرب

يستعد الأهلي لزيادة عرضه المالي لضم الجزائري منصف بكرار من دينامو زغرب الكرواتي، حسبما علم FilGoal.com.

وسبق أن كشف FilGoal.com دخول النادي في مفاوضات لضم الدولي الجزائري. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قدّم عرضا أوليا يزيد عن مليوني دولار تم رفضه في ظل طلب النادي الكرواتي 4 ملايين دولار لبيع اللاعب.

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ويسعى الأهلي لتدعيم هجومه استعدادا للموسم تحت قيادة المغربي حسين عموتة، إذ ضم أقطاي عبد الله وعلي محمود من إنبي.

وبدأ منصف بقرار مسيرته مع نادي وفاق سطيف قبل أن ينتقل إلى نادي إسترا الكرواتي في صيف 2022.

ثم انتقل بكرار إلى نيويورك سيتي الأمريكي في صيف 2023، قبل أن يعود للدوري الكرواتي من بوابة دينامو زغرب الصيف الماضي.

ولعب صاحب الـ 25 عاما 42 مباراة مع دينامو زغرب وسجل 18 هدفا وصنع 7 آخرين في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي مثل منتخب الجزائر في 7 مباريات وسجل هدفين.

الأهلي دينامو زغرب منصف بقرار
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