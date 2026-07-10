خبر في الجول - الأهلي يستعد لرفع عرضه المالي لضم بقرار من زغرب

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 18:50

كتب : FilGoal

منصف بقرار - دينامو زغرب

يستعد الأهلي لزيادة عرضه المالي لضم الجزائري منصف بقرار من دينامو زغرب الكرواتي، حسبما علم FilGoal.com.

وسبق أن كشف FilGoal.com دخول النادي في مفاوضات لضم الدولي الجزائري. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قدّم عرضا أوليا يزيد عن مليوني دولار تم رفضه في ظل طلب النادي الكرواتي 4 ملايين دولار لبيع اللاعب.

أخبار متعلقة:
صحيفة الخليج: رئيس دهوك العراقي يعلن انتقال بيتر كوركيس إلى الأهلي كرة يد - الأهلي المستضيف والزمالك بالدعوة.. الكشف عن المشاركين في كأس العالم للأندية تقرير سعودي: الرياض يتوصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لضم تريزيجيه ديانج: الأهلي سبب تألق مصر في المونديال.. وجعلني لا أتقبل الهزيمة

ويسعى الأهلي لتدعيم هجومه استعدادا للموسم تحت قيادة المغربي حسين عموتة، إذ ضم أقطاي عبد الله وعلي محمود من إنبي.

وبدأ منصف بقرار مسيرته مع نادي وفاق سطيف قبل أن ينتقل إلى نادي إسترا الكرواتي في صيف 2022.

ثم انتقل بقرار إلى نيويورك سيتي الأمريكي في صيف 2023، قبل أن يعود للدوري الكرواتي من بوابة دينامو زغرب الصيف الماضي.

ولعب صاحب الـ 25 عاما 42 مباراة مع دينامو زغرب وسجل 18 هدفا وصنع 7 آخرين في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي مثل منتخب الجزائر في 7 مباريات وسجل هدفين.

منصف بقرار الأهلي دينامو زغرب
نرشح لكم
خبر في الجول - غزل المحلة يفسخ تعاقد موانجا بالتراضي تقرير كرواتي: دينامو زغرب يتوصل لاتفاق مع الأهلي لخوض بقرار مباراتي أبطال أوروبا خبر في الجول - محمد عمار على أعتاب المقاولون العرب محامي زيزو: الزمالك خسر قضيته ويجب أن يعترف بذلك.. ونراكم بالاستئناف أمام اتحاد الكرة خبر في الجول - أوكا يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى زد الزمالك يعلن مواصلة الإجراءات القانونية للحصول على مستحقاته من زيزو مصدر مقرب من نداي لـ في الجول: الزمالك لم يقدم عرضا رسميا لجدولة مستحقات اللاعب خبر في الجول - أبو قير للأسمدة يتمم اتفاقه مع عماد فتحي
أخر الأخبار
كأس العالم - هاري كين يحقق رقما قياسيا أمام الأرجنتين 14 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - غزل المحلة يفسخ تعاقد موانجا بالتراضي 31 دقيقة | الدوري المصري
تقرير كرواتي: دينامو زغرب يتوصل لاتفاق مع الأهلي لخوض بقرار مباراتي أبطال أوروبا 51 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - محمد عمار على أعتاب المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
تقرير: بشكتاش يمنح فلاهوفيتش مهلة أخيرة.. واللاعب ينتظر عرضا أكبر ساعة | الكرة الأوروبية
لموشي: لم يقل لي أحد حتى وداعا.. وأبلغني الاتحاد التونسي بإقالتي بعد ساعتين من المباراة ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - إنجلترا (0)-(0) الأرجنتين.. تسديدة قوية من فيرنانديز ساعة | في المونديال
مانشستر يونايتد يعلن خضوع أوجارتي لجراحة في الركبة ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 كأس العالم - كولينا يحسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين 4 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس