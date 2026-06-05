مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول نظام موسم 2026-27 لـ الدوري المصري

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 11:57

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المصرية

أوضح مصدر من رابطة الأندية المحترفة نظام الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري موسم 2026-27.

وأعلن أحمد دياب رئيس الرابطة في وقت سابق زيادة الجوائز المالية لبطل الدوري وللأندية الجماهيرية عقب توقيع عقد الشراكة الجديد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "موسم 20206-27 سيضم 20 ناديا، ستقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد".

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وأضاف "سيتم تقسيم الفرق في المرحلة النهائية إلى مجموعتين، الأولى تضم 6 فرق للمنافسة على اللقب، والثانية تضم 14 فريقا للمنافسة على تفادي الهبوط".

يذكر أن رابطة الأندية اعتمدت تقسيم الدوري لمرحلتين في آخر موسمين من المسابقة.

في موسم 2024-25 تم تقسيم الفرق لـ 9 للمنافسة على اللقب و9 لتفادي الهبوط في المرحلة النهائية، وتم إلغاء الهبوط بشكل استثنائي.

وفي موسم 2025-26 تم تقسيم الفرق لـ 7 للمنافسة على اللقب و14 لتفادي الهبوط في المرحلة النهائية، مع هبوط 4 فرق لدوري المحترفين.

وكشف أحمد دياب خلال حفل توقيع عقد الشراكة للموسم المقبل من الدوري المصري على زيادة الجائزة المالية لبطل المسابقة لتصبح 50 مليون جنيه. (طالع التفاصيل)

ويحمل الزمالك لقب الدوري المصري عن الموسم المنقضي بعدما حسم اللقب عقب صراع شرس مع بيراميدز والأهلي حتى الجولة الأخيرة.

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