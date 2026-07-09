مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الخميس، 09 يوليه 2026 - 23:31

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أوضح مصدر من لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي (كاف) حقيقة زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وطلب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية سيحدث في حالة تقدم أكثر من اتحاد بطلب".

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وأضاف "حينها سيتم عرض الأمر في لجنة المسابقات، ووضع تصور للبطولتين ثم سيتم رفع التصور لمناقشته في أقرب اجتماع مكتب تنفيذي لاتخاذ القرار".

وأتم "حتى الآن لم يطرأ تعديل في عدد الفرق المشاركة".

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، أن أبو ريدة تقدم بالطلب رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه: "في ضوء الإنجازات التي حققتها الاتحادات الإفريقية المشاركة في كأس العالم، تقدم هاني أبو ريدة، بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يتضمن طلب زيادة عدد الأندية المشاركة في كل من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية."

وأضاف "طلب أبو ريدة منح كل اتحاد عضو مقعدًا إضافيًا، على أن يتم توزيع هذه المقاعد وفقًا لمعايير التصنيف واللوائح المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم."

وأتم بيان الاتحاد "يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى 3 أندية في دوري أبطال أفريقيا، و3 أندية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية."

ومن المقرر أن يشارك بطل الدوري، وصاحب المركز الثاني، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فيما يشارك ثالث بطولة الدوري، وبطل الكأس في الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري، فيما حل بيراميدز ثانيا، والأهلي ثالثا، وسيراميكا كليوباترا رابعا، والمصري خامسا في جدول الترتيب.

فيما توج بيراميدز ببطولة الكأس، وحل زد وصيفا.

ويشارك 62 فريقا من 50 اتحادا في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل. فيما يشارك 58 فريقا من 46 اتحادا في الكونفدرالية في الموسم المقبل.

هاني أبو ريدة الاتحاد الإفريقي كاف
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