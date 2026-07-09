الصفقة الثانية.. أرسنال يعلن ضم ميلييه

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي ضم الحارس الفرنسي إيلان ميلييه قادما من ليدز يونايتد.

وانضم الفرنسي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ليدز يونايتد.

وقال الحارس الفرنسي: "أنا سعيد للغاية، هذا يوم رائع لأنني انضممت للأبطال، بالنسبة لي أرسنال من أكبر أندية إنجلترا".

وأضاف "فخور بالانضمام لأرسنال ولا أطيق الانتظار لإظهار حبي لهذا الشعار، أريد الفوز بالألقاب مع الفريق، لأن هذا الفريق يحتاج لرفع المزيد من الأخبار مجددا".

وسيرتدي إيلان القميص رقم 30 مع أرسنال.

الحارس البالغ 26 عاما خاض 7 مواسم بقميص ليدز يونايتد شارك خلالها في 215 مباراة وخرج بـ 70 مباراة بشباك نظيفة.

وبدأ إيلان مسيرته في لوريان الفرنسي وظهر لأول مرة في 2018 وعقب تألقه انضم إلى ليدز يونايتد في 2019.

وبات ميلييه ثاني صفقات أرسنال هذا الصيف بعد تفعيل بند شراء بييرو هينكابي من باير ليفركوزن مقابل 40 مليون يورو.

وجاء انضمام إيلان لتعويض رحيل كارل هاين لفيردر بريمن مقابل 3 ملايين يورو.

وسيصبح ميلييه ثالث حراس أرسنال الموسم المقبل بعد الثنائي الإسباني دافيد رايا وكيبا أريزابالاجا.