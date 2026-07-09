الصفقة الثانية.. أرسنال يعلن ضم ميلييه

الخميس، 09 يوليه 2026 - 20:35

كتب : FilGoal

إيلان ميلييه - أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي ضم الحارس الفرنسي إيلان ميلييه قادما من ليدز يونايتد.

وانضم الفرنسي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ليدز يونايتد.

وقال الحارس الفرنسي: "أنا سعيد للغاية، هذا يوم رائع لأنني انضممت للأبطال، بالنسبة لي أرسنال من أكبر أندية إنجلترا".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - ليكيب: أرسنال يتوصل لاتفاق مع جيماريش.. ونيوكاسل يرفض العرض الأول رومانو: سيقبل بدور الحارس الثالث.. أرسنال يتمم تعاقده مع ميسيلير تقرير: ليل يصدم أرسنال ومانشستر يونايتد بشأن سعر بوعدي كأس العالم - ذا أثلتيك: بشكتاش يتفق مع أرسنال على ضم تروسارد

وأضاف "فخور بالانضمام لأرسنال ولا أطيق الانتظار لإظهار حبي لهذا الشعار، أريد الفوز بالألقاب مع الفريق، لأن هذا الفريق يحتاج لرفع المزيد من الأخبار مجددا".

وسيرتدي إيلان القميص رقم 30 مع أرسنال.

Illan Meslier poses in his new Arsenal shirt

الحارس البالغ 26 عاما خاض 7 مواسم بقميص ليدز يونايتد شارك خلالها في 215 مباراة وخرج بـ 70 مباراة بشباك نظيفة.

وبدأ إيلان مسيرته في لوريان الفرنسي وظهر لأول مرة في 2018 وعقب تألقه انضم إلى ليدز يونايتد في 2019.

وبات ميلييه ثاني صفقات أرسنال هذا الصيف بعد تفعيل بند شراء بييرو هينكابي من باير ليفركوزن مقابل 40 مليون يورو.

وجاء انضمام إيلان لتعويض رحيل كارل هاين لفيردر بريمن مقابل 3 ملايين يورو.

وسيصبح ميلييه ثالث حراس أرسنال الموسم المقبل بعد الثنائي الإسباني دافيد رايا وكيبا أريزابالاجا.

إيلان ميلييه أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
كريستال بالاس يعلن ضم مينجيزا مانشستر يونايتد يكشف موقع ملعبه الجديد بسعة 100 ألف متفرج رومانو: كريستال بالاس يحسم صفقة مينجيزا ذا أثلتيك: جيماريش يبلغ نيوكاسل برغبته في الرحيل.. وأرسنال يتحرك لضمه رومانو: سيقبل بدور الحارس الثالث.. أرسنال يتمم تعاقده مع ميسيلير أربيلوا مدرب لفولام حتى 2029 توتنام يعلن ضم تونالي جلاسنر يتولى تدريب نوتنجهام فورست
أخر الأخبار
كأس العالم - دوي أساسي مع فرنسا أمام المغرب.. وأوليسي يشارك 55 ثاتيه | في المونديال
غزل المحلة يضم هداف الدوري الموريتاني 20 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد سليمان انسحب من اجتماع مجلس الإدارة 28 دقيقة | الدوري المصري
الأسبوع المقبل.. الزمالك يعلن الاتفاق مع شركة مقاولات لبدء إنشاء فرع أكتوبر 33 دقيقة | الدوري المصري
تقرير سعودي: الرياض يتوصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لضم تريزيجيه 42 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - إيقاف كوانساه مباراتين بعد طرده أمام المكسيك ساعة | في المونديال
الصفقة الثانية.. أرسنال يعلن ضم ميلييه ساعة | الدوري الإنجليزي
هاني أبو ريدة يطلب زيادة عدد الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (3)-(2) كاب فيردي.. التانجو يواجه الفراعنة