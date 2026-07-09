هاني أبو ريدة يطلب زيادة عدد الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

الخميس، 09 يوليه 2026 - 20:32

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة - رئيس اتحاد الكرة

طلب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، أن أبو ريدة تقدم بالطلب رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأوضح اتحاد الكرة "في ضوء الإنجازات التي حققتها الاتحادات الأفريقية المشاركة في كأس العالم، تقدم هاني أبو ريدة، بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، يتضمن طلب زيادة عدد الأندية المشاركة في كل من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية."

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وأضاف "طلب أبو ريدة منح كل اتحاد عضو مقعدًا إضافيًا، على أن يتم توزيع هذه المقاعد وفقًا لمعايير التصنيف واللوائح المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم."

وأتم بيان الاتحاد "يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى 3 أندية في دوري أبطال أفريقيا، و3 أندية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية."

ومن المقرر أن يشارك بطل الدوري، وصاحب المركز الثاني، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فيما يشارك ثالث بطولة الدوري، وبطل الكأس في الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري، فيما حل بيراميدز ثانيا، والأهلي ثالثا، وسيراميكا كليوباترا رابعا.

فيما توج بيراميدز ببطولة الكأس، وحل زد وصيفا.

أبو ريدة دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
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