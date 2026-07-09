كأس العالم - كولينا يحسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين

حسم الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجدل الدائر حول الحالات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، بعد الفوز أمام منتخب مصر بنتيجة 3-2.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، الذي أثار الجدل الجدل بعد قراراته التحكيمية خلال المباراة. (طالع التفاصيل)

وقال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في فيفا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي: "في مباراة الأرجنتين ومصر، تبين أن مروان عطية تعدى بوضوح على قدم ليساندرو مارتينيز. بالنسبة لنا، المخالفة تظل مخالفة، وحتى إذا لم يلاحظها الحكم داخل الملعب، فمن حق حكم الفيديو التدخل".

وألغى الحكم هدفا لمنتخب مصر لصالح مصطفى زيكو، بداعي تعرض ليساندرو مارتينيز لخطأ أمام مروان عطية.

وأضاف كولينا "وفي نهاية المباراة نفسها، اعتبر الحكم وحكم الفيديو أن الاحتكاك بين محمد صلاح وخوليان ألفاريز كان احتكاكا طبيعيا في كرة القدم، ولم يستوجب احتساب أي مخالفة".

ولم يحتسب الحكم الفرنسي ضربة جزاء لصالح محمد صلاح لاعب منتخب مصر، قبل أن ترتد الكرة ليتمكن منتخب الأرجنتين من تسجيل هدف الفوز.

وتابع "بعد كل هدف، يقوم حكم الفيديو بمراجعة مرحلة الاستحواذ الهجومي بالكامل، وإذا تم رصد مخالفة أثرت في الهدف، يتم استدعاء الحكم لمراجعة اللقطة، ولا توجد أي حدود زمنية أو مكانية لهذه المراجعة".

وواصل "لا يمكن لأحد أن يدعي أن تحكيم فيفا يخضع لأي تأثير، حتى من رئيس فيفا جياني إنفانتينو. لقد منحنا دائما كامل الثقة، وترك لنا العمل باستقلالية تامة. الحكام يتخذون قراراتهم بنزاهة، ويبذلون أقصى ما لديهم تماما كما يفعل اللاعبون والمدربون".

video:1

وشدد "النقاش البناء حول القرارات التحكيمية سيظل دائما جزءا من كرة القدم، لكن الاتهامات التي لا تستند إلى أي دليل لا مكان لها في لعبتنا. لا أحد يحق له التشكيك في نزاهة حكام كأس العالم، لأن مثل هذه الادعاءات قد تؤدي إلى تهديد الحكام وعائلاتهم، وهذا أمر غير مقبول".

وتابع "بشكل عام نحن راضون عن مستوى التحكيم في كأس العالم 2026، لكن من الطبيعي مع هذا العدد الكبير من المباريات أن تحدث بعض الأمور التي لا تسير كما هو متوقع، وعندما يحدث ذلك نعمل بجد أكبر حتى نكون أكثر استعدادا للمباريات التالية".

وأتم تصريحاته "ستظل بعض القرارات خاضعة للتقدير الشخصي، لكننا راضون عن الطريقة التي جرى بها تطبيق هذه المعايير طوال البطولة".

واستنكر آلان شيرر أسطورة المنتخب الإنجليزي، قرارات الحكم فرانسوا ليتكسييه في مباراة مصر والأرجنتين.

وقال شيرر عبر حسابه على إكس: "إما أن يكون كلاهما خطأً أو لا يكون أي منهما خطأً، لكنهم أخبرونا أنهم لن يعيدوا تقييم القرارات التحكيمية.. ما حدث كان سيئا."