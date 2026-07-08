رومانو: سيقبل بدور الحارس الثالث.. أرسنال يتمم تعاقده مع ميسيلير

أتم أرسنال اتفاقه مع إيان ميسيلير حارس مرمى ليدز يونايتد السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى تعاقد ميسيلير مع ليدز بنهاية الموسم الماضي.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن الحارس قد وقع عقود انضمامه لأرسنال بالفعل ومر من الكشف الطبي بنجاح.

الفرنسي صاحب الـ 26 عاما سيقبل بدور الحارس الثاني أو الثالث لأرسنال.

ويملك أرسنال حاليا كل من دافيد رايا وكيبا أريزابالاجا في مركز حراسة المرمى.

ميسيلير انضم إلى ليدز في 2020 قادما من لوريان الفرنسي.

وخلال 6 سنوات، لعب ميسيلير 215 مباراة بقميص ليدز وحافظ على نظافة شباكه في 70 مباراة.

وخلال الموسم الماضي شارك الحارس الفرنسي في مباراتين فقط مع الفريق الرديق لليدز ولم يشارك مع الفريق الأول في أي مباراة.

وكان أرسنال قد توج بلقب الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي، بينما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا ولكنه خسر اللقب لصالح باريس سان جيرمان.