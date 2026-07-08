موزاييك: الاتحاد التونسي يرفض التخلي عن بوجلبان للنجم الساحلي

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 12:50

كتب : FilGoal

أنيس بوجلبان مدرب المصري

ذكرت إذاعة موازييك أن نادي النجم الساحلي ينتظر موافقة الاتحاد التونسي لكرة القدم على فك الارتباط بأنيس بوجلبان مدرب المنتخب الأولمبي من أجل تعيينه كمدير فني للفريق.

وأضاف التقرير أن إدارة النجم الساحلي لم تحصل حتى الآن على موافقة الاتحاد التونسي لكرة القدم من أجل التخلي عن بوجلبان.

وأوضح التقرير أن الاتحاد التونسي يرفض السماح لأنيس بوجلبان بفسخ عقده من أجل تولي تدريب النجم الساحلي في الوقت الحالي.

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وذلك نظرا لالتزامات المنتخب الأولمبي القادمة ومشاركته المنتظرة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026 نهاية شهر أغسطس المقبل.

وكان من المنتظر أن يجتمع أنيس بوجلبان في الساعات القادمة مع أعضاء من إدارة النجم الساحلي لمناقشة إمكانية توليه مهمة تدريب الفريق، في صورة توصله إلى فسخ العقد الذي يربطه بالاتحاد التونسي لكرة القدم.

قبل أيام، أعلن التونسي أنيس بوجلبان اعتذاره عن عدم الانضمام للأهلي للعمل في لجنة الكشافين والبحث عن اللاعبين.

وقال بوجلبان في تصريحات نقلتها وكالة أخبار تونس إفريقيا: "اخترت الاستمرار مع منتخب تونس الأولمبي والاستعداد لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وأولمبياد لوس أنجلوس 2028".

وأضاف "ولذلك اعتذرت عن عدم الانضمام للجنة الكشافين في الأهلي".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن بوجلبان يرى أن الواجب الوطني يأتي في المقام الأول بالنسبة له، ورغم ذلك لم يبلغ الأهلي حتى الآن بالاعتذار عن عدم التواجد في لجنة الكشافين.

وأعلن الأهلي تعيين المغربي الحسين عموتة مدربا للفريق خلفا للدنماركي يس توروب الذي رحل بعد نهاية الموسم الماضي.

النجم الساحلي أنيس بوجلبان
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