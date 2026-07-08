أربيلوا مدرب لفولام حتى 2029

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 11:05

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا - ريال مدريد

أعلن نادي فولام الإنجليزي تعيين الإسباني ألفارو أربيلوا مدربا جديدا للفريق.

ويمتد عقد أربيلوا مع فولام لثلاثة أعوام حتى صيف 2029.

وقال أربيلوا: "يشرفني للغاية أن أبدأ هذه المرحلة الجديدة مع فولهام، أقدم ناد في لندن. أشعر بمسؤولية كبيرة، وأتقدم بالشكر للسيد شاهد خان وتوني خان على الثقة التي منحاني إياها لقيادة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز".

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وأضاف: "أتطلع بشغف إلى خوض أول مباراة لي في ملعب كرافن كوتيج وسط جماهير فولهام، وإلى بدء فترة الإعداد مع اللاعبين الأسبوع المقبل. أنا واثق من أننا سنخوض رحلة رائعة معا".

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وتولى أربيلوا تدريب فولام خلفا للمدرب البرتغالي ماركو سيلفا.

ويبدأ أربيلوا، البالغ من العمر 43 عاما، أولى تجاربه التدريبية في الدوري الإنجليزي، بعدما شق طريقه التدريبي داخل ريال مدريد، حيث عمل مع فرق الفئات السنية قبل أن يتولى قيادة الفريق الأول خلال الموسم الماضي.

وأنهى أربيلوا مهمته مع ريال مدريد مؤخرا بعد فترة قصيرة استمرت 6 أشهر، بعدما تولى المسؤولية في يناير الماضي خلفا لتشابي ألونسو.

ورحل أربيلوا عن ريال مدريد ليتولى البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مهمة تدريب النادي الملكي.

وللصدفة سيلعب فولام بيقادة أربيلوا ضد تشيلسي بقيادة تشابي ألونسو في الجولة الأولى من الموسم الجديد يوم 24 أغسطس المقبل.

وأنهى فولام الموسم الماضي في المركز 11 برصيد 54 نقطة، وهو الرقم الأفضل في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي، قبل أن يكرر نفس المركز في الموسم الحالي.

أربيلوا الدوري الإنجليزي الممتاز فولام
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