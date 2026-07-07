كأس العالم - حسام حسن يرفع شعار "لا للعنصرية" خلال مواجهة الأرجنتين

رفع حسام حسن مدرب منتخب مصر شعار لا للعنصرية خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم.

حسام حسن النادي : مصر مصر

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من ثمن النهائي عقب خسارة في الوقت القاتل من الأرجنتين.

وحوّل منتخب الأرجنتين تأخره بهدفين دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

وأعرب حسام حسن عن استيائه من تحيز فرانسوا لوتكسيه حكم اللقاء لصالح منتخب الأرجنتين.

وأشار حسام حسن بذراعيه على شكل X وهي إشارة معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد العنصرية.

واعتمد فيفا في سبتمبر 2024 طريقة جديدة لتنبيه الحكم بتعرضهم للإساءة العنصرية بوضع الذراع بطريقة متقاطعة.

وألمح حسام حسن خلال المباراة لتعرض المنتخب للعنصرية من حكم اللقاء بسبب قراراته التحكيمية ضد مصر ولصالح الأرجنتين.

وتقدم منتخب مصر عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 21 ليحسم الفراعنة الشوط الأول بهدف دون مقابل.

وسجل مصطفى زيكو هدفا في الدقيقة 58 قبل أن يتم إلغائه من حكم اللقاء عقب اللجوء لتقنية الفيديو بداعي خطأ على مروان عطية.

ونجح زيكو في تسجيل الهدف الثاني بعد أن تم احتسابه هذه المرة في الدقيقة 67 من صناعة هيثم حسن.

وخطف منتخب الأرجنتين اللقاء في الدقائق الأخيرة بعدما سجل كل من كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز على الترتيب في الدقائق 79 و83 و92 على التوالي.

ويصعد منتخب الأرجنتين لمواجهة الفائز من سويسرا ضد كولومبيا في ربع النهائي.