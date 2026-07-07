كأس العالم - لويس دياز ورودريجيز يقودان هجوم كولومبيا أمام سويسرا

يقود الثنائي لويس دياز وخاميس رودريجيز هجوم منتخب كولومبيا في مواجهة سويسرا بكأس العالم.

وتلعب كولومبيا ضد سويسرا بعد قليل ضمن دور الـ16 لكأس العالم.

وجاء تشكيل كولومبيا كالتالي:

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس

الدفاع: يوهان موخيكا – جون لوسيمي – دافينسون سانشيز – دانييل مونوز

الوسط: جوستافو بويرتا – جيفرسون ليرما – جون أرياس

الهجوم: لويس دياز – لويس سواريز – خاميس رودريجيز.

ويلعب الفائز من مواجهة كولومبيا ضد سويسرا، أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم.