كأس العالم - لويس دياز ورودريجيز يقودان هجوم كولومبيا أمام سويسرا

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 21:48

كتب : FilGoal

لويس دياز - كولومبيا - البرتغال

يقود الثنائي لويس دياز وخاميس رودريجيز هجوم منتخب كولومبيا في مواجهة سويسرا بكأس العالم.

وتلعب كولومبيا ضد سويسرا بعد قليل ضمن دور الـ16 لكأس العالم.

وجاء تشكيل كولومبيا كالتالي:

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حراسة المرمى: كاميلو فارجاس

الدفاع: يوهان موخيكا – جون لوسيمي – دافينسون سانشيز – دانييل مونوز

الوسط: جوستافو بويرتا – جيفرسون ليرما – جون أرياس

الهجوم: لويس دياز – لويس سواريز – خاميس رودريجيز.

ويلعب الفائز من مواجهة كولومبيا ضد سويسرا، أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم.

كأس العالم كولومبيا سويسر
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