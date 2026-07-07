كأس العالم - لويس دياز ورودريجيز يقودان هجوم كولومبيا أمام سويسرا
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 21:48
كتب : FilGoal
يقود الثنائي لويس دياز وخاميس رودريجيز هجوم منتخب كولومبيا في مواجهة سويسرا بكأس العالم.
وتلعب كولومبيا ضد سويسرا بعد قليل ضمن دور الـ16 لكأس العالم.
وجاء تشكيل كولومبيا كالتالي:
حراسة المرمى: كاميلو فارجاس
الدفاع: يوهان موخيكا – جون لوسيمي – دافينسون سانشيز – دانييل مونوز
الوسط: جوستافو بويرتا – جيفرسون ليرما – جون أرياس
الهجوم: لويس دياز – لويس سواريز – خاميس رودريجيز.
ويلعب الفائز من مواجهة كولومبيا ضد سويسرا، أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم.
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