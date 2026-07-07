كأس العالم - بعد المحتسبة ضد مصر.. الأرجنتين الأكثر حصولا على ركلات الجزاء تاريخيا

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 20:08

كتب : محمد سمير

تصدي مصطفى شوبير ركلة جزاء ميسي - مصر ضد الأرجنتين

بات منتخب الأرجنتين الأكثر حصولا على ركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقه.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

مصر

واحتسب الفرنسي فرانسوا لوتكسيه حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأرجنتين ضد مصر ضمن فعاليات الشوط الأول.

وتصدى مصطفى شوبير بنجاح لركلة الجزاء التي سددها ليونيل ميسي.

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وسدد ميسي الكرة على يسار شوبير الذي نجح في التصدي لها وإبعادها عن مرمى المنتخب المصري.

وبذلك تم احتساب 19 ركلة جزاء لصالح منتخب الأرجنتين خلال البطولة.

وتخطى المنتخب الأرجنتيني بذلك نظيره الإسباني صاحب الـ 18 ركلة.

وجاءت قائمة المنتخبات الأكثر حصولا على ركلات الجزاء في كأس العالم كالآتي:

الأرجنتين - 19 ركلة

إسبانيا - 18 ركلة

فرنسا - 17 ركلة

ألمانيا - 15 ركلة

إنجلترا - 15 ركلة

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