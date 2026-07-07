كأس العالم - ياسر إبراهيم ثامن لاعب مصري يسجل في تاريخ البطولة

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 19:32

كتب : محمد سمير

ياسر إبراهيم - مصر أمام الأرجنتين

رفع ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر عدد اللاعبين المسجلين للفراعنة في كأس العالم إلى 8 لاعبين.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

مصر

وسجل منتخب مصر ثامن أهدافه في نسخة 2026 من كأس العالم.

وافتتح ياسر إبراهيم أهداف مباراة مصر ضد الأرجنتين، برأسية رائعة في الدقيقة 15.

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وبات ياسر إبراهيم ثامن لاعب مصري يسجل في تاريخ كأس العالم.

وصنع مروان عطية الهدف بعرضية رائعة حولها ياسر إبراهيم برأسية داخل الشباك.

ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين المصريين في كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف.

وجاءت قائمة المسجلين المصريين كالآتي:

محمد صلاح - 3 أهداف

عبد الرحمن فوزي - هدفان

إمام عاشور - هدفان

مجدي عبد الغني - هدف

مصطفى زيكو - هدف

محمود تريزيجيه - هدف

محمود صابر - هدف

ياسر إبراهيم - هدف

مصر منتخب مصر كأس العالم ياسر إبراهيم
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