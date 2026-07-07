كأس العالم - أبو تريكة: مواجهة الأرجنتين ضد كاب فيردي مختلفة.. وهذه رسالتي للاعبين

تحدث محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر السابق عبر استوديو قناة بي إن سبورتس عن مواجهة الأرجنتين.

ويلعب منتخب مصر أمام الأرجنتين ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.

ووجه أبو تريكة رسالة للاعبي منتخب مصر عبر قناة بي إن سبورتس "يجب أن تستمتعوا واللعب بدون ضغوط، نعم نلعب بمسؤولية لكن بتحرر وعدم خوف، نحن نواجه بطل العالم".

وشدد "لعبت مع حسام حسن وأعرفه جيدا وهو لا يخشي أحدا، وأعرف جيدا أن رسالته للاعبين ستكون محفزة، حسام كان يرفض الخسارة حتى في التدريبات".

وتابع "يجب أن يكون للاعبين ثقة في أنفسهم، لدينا أقدام مثل لاعبي الأرجنتين، ويجب أن تقدم كل شيء".

وكشف أبو تريكة "أسلوب كاب فيردي مختلف عنا، وظروف مواجهته ضد الأرجنتين لن تتكرر مجددا بسبب الظروف المناخية وأرضية الملعب غير الجيدة".

وواصل "عندما يلعب حامل اللقب بطولة مجمعة يجب أن تخشاه عند المباراة الخامسة، بسبب حسمه التأهل في أول مباراتين وإراحة اللاعبين في الثالثة ثم هبوط مستوى عند العودة للمواجهة الرابعة، بينما في الخامسة يصل لأقصى مستوى".

وأوضح "منتخب الأرجنتين سيكون شرسا اليوم أمام مصر ولن يلعب مثل مباراة كاب فيردي، ويجب أن نتعامل بصورة ذهنية جيدا".

وبالعودة لكأس القارات 2009 قال: "لعبنا أمام البرازيل وإيطاليا دون خوف، حسن شحاتة بين شوطي مباراة البرازيل (رزع التلاجة) وقال لنا لم أحضر إلى هنا للخسارة بستة أهداف ومن يخاف من مواجهتهم لن يشارك".

وأردف "الضغوط على الأرجنتين، ويجب أن نكون أهدأ في هذه المباراة".

وتحدث مازحا "كل شوية أشوف تعليقات امسكوا ميسي امسكوا ميسي، طب ما تيجوا تمسكوه أنتم".

وكشف "يجب أن تكون مرجعية لعبنا ميسي، فهو لا يدافع لذلك نبدأ بناء اللعب من هناك، ونضغط في الأماكن التي يتواجد بها حتى لا تصله الكرة، وقد يكون ذلك الكلام سهلا بالنسبة للمشاهد لكنه في الحقيقة صعب جدا".

واختتم تريكة تصريحاته "لعبت ضد ميسي وأنت كمنافس تكون منبهر بما يقدمه، لكن رسالتي للاعبين مشاهدة ميسي لنا لكن بالنسبة لكم (اطحنوه) دون استفزاز لكن بلعب الكرة برجولة ثم بعد ذلك إذا أردتم التصوير معه يكون بعد المباراة".