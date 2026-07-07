تشكيل كأس العالم - ميسي وألفاريز يقودان هجوم الأرجنتين ضد مصر

يقود الثنائي ليونيل ميسي وخوليان ألفاريز هجوم الأرجنتين ضد مصر ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام مصر في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ثمن النهائي.

ويتواجد لياندرو باريديس وأليكسيس ماك أليستر في خط الوسط.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينز.

الدفاع: ليساندرو مارتينز - كريستيان روميرو - نيكولاس تاليافيكو - نهاويل مولينا.

الوسط: رودريجو دي باول - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستر - إنزو فرنانديز.

الهجوم: خوليان ألفاريز - ليونيل ميسي.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى ثمن النهائي بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لكل منهما.

بينما تغلبت الأرجنتين على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب اللجوء لشوطين إضافيين.