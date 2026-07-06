جلاسنر يتولى تدريب نوتنجهام فورست

أعلن نادي نوتنجهام فورست يوم الاثنين تعيين النمساوي أوليفر جلاسنر كمدير فني للفريق.

جلاسنر وقع على عقد يمتد لمدة 3 سنوات، ليقود مشروع نوتنجهام فورست خلال المرحلة المقبلة.

وقال جلاسنر عقب توقيع عقده: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نوتنجهام فورست. منذ أولى المحادثات مع المالك والإدارة، شعرت بوجود رؤية واضحة وثقة كاملة بي وبجهازي الفني لبناء مستقبل قوي للنادي على المدى الطويل. هذا إلى جانب الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الفريق، جعل قراري سهلًا".

وأضاف: "فورست نادٍ عريق وصاحب تاريخ كبير، وبطل أوروبا مرتين، ويملك واحدة من أكثر الجماهير شغفًا في كرة القدم. هدفنا هو بناء فريق ينقل النادي إلى مستوى أعلى ويجعل الجماهير فخورة به".

ووصل جلاسنر إلى فورست بعدما أصبح ثالث مدرب في التاريخ يتوج بلقبي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، إلى جانب إحرازه لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ومباراة درع المجتمع.

وسبق للمدرب النمساوي أن قاد فولفسبورج إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يصنع التاريخ مع آينتراخت فرانكفورت بقيادته إلى التتويج بالدوري الأوروبي موسم 2021-2022، محققًا أول لقب أوروبي كبير للنادي منذ أكثر من أربعة عقود.

وحقق جلاسنر نجاحا كبيرا مع كريستال بالاس الموسم الماضي بعدما نجح في قيادة الفريق لتحقيق دوري المؤتمر الأوروبي بعدما حقق الانتصار على رايو فايكانو بهدف في المباراة النهائية.

وقاد بالاس في 121 مباراة محققا 53 انتصارا، و33 تعادل، و35 هزيمة.