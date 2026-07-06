كأس العالم - أجيري: لا أستطيع لوم فريقي.. ولا مجال للأخطاء في هذا المستوى

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 07:35

كتب : FilGoal

خافيير أجيري - المكسيك

أشاد خافيير أجيري مدرب منتخب المكسيك بأداء لاعبيه رغم الخسارة من إنجلترا.

وحسم منتخب إنجلترا تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم بعد التغلب على المكسيك في مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف، رغم تسلح المكسيك بأفضلية الأرض والجمهور.

وتغلب منتخب إنجلترا على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت طرد وركلتي جزاء.

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وقال خافيير أجيري عبر موقع فيفا: "لا أستطيع أن ألوم فريقي على أي شيء، بذلنا قصارى جهدنا، وإنجلترا منتخب رائع".

وشدد "هذا هو المستوى الأعلى، ولا مجال للأخطاء لأنها ستكلفنا غاليا".

واختتم أجيري تصريحاته "خاطرنا بإجراء التبديلات للاستفادة من التفوق العددي لكننا لم نتمكن من ذلك، وأشكر وأقدر الجميع على الدعم".

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم، بعد أن أقصى الأخير، منتخب البرازيل.

وتقدم جود بيلينجهام لمنتخب إنجلترا بهدفين في 99 ثانية بالدقيقتين 36 و38، بينما قلص خوليان كوينونيس النتيجة بهدف أول للمكسيك في الدقيقة 42.

وشهدت الدقيقة 54 تسجيل حالة طرد مباشر لجاريل كوانساه مدافع إنجلترا بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ورغم الطرد سجل هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، لكن سرعان ما قلص راؤول خيمينيز الفارق بهدف ثاني للمكسيك في الدقيقة 69 من ركلة جزاء أيضا.

ويتأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي، منذ خروجه من دور المجموعات في نسخة 2014.

ويبحث منتخب الأسود الثلاثة عن اللقب الغائب منذ 60 عاما، إذ يعود التتويج الوحيد في 1966.

نجح جود بيلينجهام في فك شفرة مرمى منتخب المكسيك خلال بطولة كأس العالم.

وسجل بيلينجهام هدفين في المكسيك خلال 99 ثانية فقط.

وبعد أن حافظ منتخب المكسيك على نظافة شباكه في أول 4 مباريات بالبطولة نجح بيلينجهام في تسجيل هدفين بالشوط الأول بين الفريقين في ثمن النهائي.

وافتتح بيلينجهام التسجيل في الدقيقة 36 أي بعد 396 من الشباك النظيفة لمنتخب المكسيك.

ولم ينتظر بيلينجهام كثيرا لتسجيل الهدف الثاني إذ نجح في إضافة هدف جديد بعد 99 ثانية فقط.

وبات بيلينجهام ثاني لاعب إنجليزي يسجل ثنائية في دور الـ 16 من كأس العالم منذ جاري لينيكر ضد باراجواي في يونيو 1986.

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