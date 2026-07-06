كأس العالم - هالاند: لم أحلم بهذا من قبل

أوضح إرلينج هالاند هداف النرويج أنه لم يحلم بالوصول لربع نهائي كأس العالم.

وسجل هالاند ثنائية قادت النرويج للفوز على البرازيل والتأهل لربع النهائي لأول مرة في تاريخها 2026.

وقال هالاند للصحفيين عقب نهاية اللقاء: "لم أحلم بهذا من قبل في كأس العالم، حلمت بأن ألعب في كاس العالم مع النرويج، لكن لم أتوقع أن نفوز على البرازيل لأكون صادقا".

وواصل "أعتقد أننا نُغيّر الأمة. أداؤنا اليوم يُظهر أن النرويج فريق كرة قدم رائع، ونحن بالفعل من أفضل الفرق في أوروبا والعالم".

وأضاف "ما حققناه مذهل. استغرق الأمر 28 عاما، عمري 25 عامًا، لذا لا يُمكنكم لومِي على ذلك".

وتابع "وصلت لأفضل أداء لي مرتين في كأس العالم، إذا سنحت لي فرصة أو 2، فعادةً ما تتحول إلى هدف. لا أعرف كيف أفعل ذلك، لكن هذه هي طبيعتي. الأمر كله يتعلق بالتركيز".

وأصبح صاحب القميص رقم 9 ثامن لاعب يسجل هدفين أو أكثر ضد البرازيل في دور إقصائي من كأس العالم.

ويسجل هالاند هدفا لكل 14.1 لمسة في كأس العالم بواقع 7 أهداف من 99 لمسة كأفضل معدل في كأس العالم منذ 1966.

وخلال اللقاء سدد هالاند 4 كرات 3 منها على المرمى سجل ثنائية، كما مرر الكرة 12 مرة بشكل صحيح من أصل 13.

ولمس هالاند الكرة 30 مرة طيلة 90 دقيقة وفاز بـ 4 صراعات هوائية من أصل 4، وأكمل 3 تدخلات دفاعية.

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سجل إرلينج هالاند ثنائية النرويج، فيما سجل نيمار هدف البرازيل الوحيد.

ولأول مرة يتأهل منتخب النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم بعدما كان الإنجاز الأبرز هو الوصول لدور الـ 16 في 1938 و1998.

وأصبح منتخب النرويج أقل فريق يحقق فوز في دور إقصائي بكأس العالم بأقل نسبة استحواذ إذ بلغت 34% فقط أمام البرازيل.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم لأول مرة من دور الـ 16 منذ نسخة 1990.

وجاءت آخر 7 هزائم للبرازيل في الأدوار الإقصائية أمام منتخبات أوروبية.

وسيلتقي منتخب النرويج مع الفائز من مباراة المكسيك ضد إنجلترا في ربع النهائي يوم الأحد المقبل في ميامي بأمريكا.