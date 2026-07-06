كأس العالم - رودي جارسيا: ندافع عن كرة القدم.. و5 يوليو في أمريكا هو الأول من أبريل

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 00:40

كتب : FilGoal

رودي جارسيا - بلجيكا

شدد رودي جارسيا المدير الفني لـ منتخب بلجيكا على أن الاتحاد البلجيكي لا يدافع عن نفسه بل عن كرة القدم قبل مواجهة أمريكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

يأتي ذلك بعد تعليق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرار إيقاف فولارين بالوجون لاعب أمريكا عقب طرده ضد البوسنة في دور الـ 32.

وقال المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أمريكا: "الاتحاد البلجيكي لا يدافع عن نفسه أو منتخبه فحسب؛ بل يدافع عن كرة القدم بشكل عام، سواء نزاهتها وأخلاقياتها".

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وأضاف "على حد علمي، أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي يُتخذ فيها قرار كهذا".

وواصل "أنا المدرب، لذا سأركز على فريقي والمباراة، لا يهم من سيشارك في تشكيل أمريكا الأساسي. ما يهمني هو أرضية الملعب، وفريقي، وتحقيق الفوز، والتأهل لربع النهائي."

وأتم "لم أكن أعلم أن يوم 5 يوليو في كأس العالم هو في الواقع الأول من أبريل. إنها كذبة أبريل".

وأصدر الاتحاد البلجيكي بيانا أبدى خلاله دهشته بإتاحة مشاركة فولارين بالوجون مع منتخب الولايات المتحدة في مواجهة المنتخبين بدور الـ16 من كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)

وقرر فيفا تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بحق بالوجون لمدة عام على سبيل الاختبار، ليصبح اللاعب مؤهلًا للمشاركة أمام بلجيكا.

ماذا حدث؟

تعرض بالوجون للطرد خلال لقاء البوسنة بسبب تدخل قوي على قدم طارق مهروموفيتش لاعب البوسنة ببطاقة حمراء مباشرة عقب مطالعة الحكم لتقنية الفيديو.

بالتالي كان منتظرا أن يغيب اللاعب عن مباراة بلجيكا في ثمن النهائي بسبب الإيقاف.

عقب اللقاء ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن مسؤول من فيفا أخبرهم أنه "لا يحق لأي منتخب تقديم استئناف للاعتراض على طرد لاعب في كأس العالم".

لكن قبل 24 ساعة من اللقاء أصدرت اللجنة التأديبية لفيفا قرار بتعليق إيقاف مهاجم أمريكا وهدافها برصيد 3 أهداف في كأس العالم 2026.

وأشار الصحفي بن جاكوبس أن البيت الأبيض أجرى اتصالا مباشرا مع فيفا ليطلب من إنفانتينو مراجعة البطاقة الحمراء.

ثم كتب دونالد ترامب رئيس أمريكا عبر حسابه على موقع تروث سوشيال: "شكرا فيفا على فعل الأمر الصحيح، وتصحيح ظلم كبير".

وقال مصدر من فيفا لجاكوبس، إن أي نفوذ من البيت الأبيض لا يمكن أن يؤثر على القرار، نظرا للصلاحيات التي تمنحها المادة 27 وكذلك لاستقلالية اللجنة التأديبية التي أصدرت القرار.

ويستعد منتخب أمريكا لمواجهة بلجيكا غدا الإنثين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

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