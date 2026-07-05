كأس العالم - "ندرس عدة خيارات للحفاظ على حقوقنا".. الاتحاد البلجيكي يعلق على تعليق إيقاف بالوجون

الأحد، 05 يوليه 2026 - 22:51

كتب : FilGoal

فولارين بالوجون - أمريكا - البوسنة

أبدى الاتحاد البلجيكي لكرة القدم دهشته من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإتاحة مشاركة فولارين بالوجون مع منتخب الولايات المتحدة في مواجهة المنتخبين بدور الـ16 من كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة أمريكا غدا الإثنين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وكان فيفا قد قرر تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بحق بالوجون لمدة عام على سبيل الاختبار، ليصبح اللاعب مؤهلًا للمشاركة أمام بلجيكا.

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وقال الاتحاد البلجيكي في بيان رسمي إن فيفا استند إلى المادة 27 من لائحة الانضباط، التي تمنح اللجنة التأديبية صلاحية تعليق تنفيذ عقوبة سبق توقيعها.

وأضاف أن المادة 66.4 من اللائحة نفسها تنص بوضوح على أن البطاقة الحمراء تؤدي تلقائيًا إلى الإيقاف في المباراة التالية، وهو ما جرى تطبيقه في جميع حالات الطرد السابقة خلال البطولة.

كما أكد الاتحاد البلجيكي أن القرار يتعارض مع المادة 10.5 من لائحة كأس العالم 2026، والتي تنص على أن أي لاعب يتعرض للطرد المباشر أو للطرد بعد إنذارين يُوقف تلقائيًا عن المباراة التالية، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية.

وأشار البيان إلى أن مبدأ الإيقاف التلقائي جرى التأكيد عليه أيضًا في التعميم رقم 16 الذي أرسله فيفا إلى جميع الاتحادات المشاركة قبل انطلاق البطولة، كما يُشرح في اجتماعات تنسيق المباريات قبل كل لقاء، ويُدرج ضمن ورش العمل الخاصة بكأس العالم.

واختتم الاتحاد البلجيكي بيانه بالتأكيد على أنه يدرس جميع الخيارات الممكنة من أجل حماية حقوق المنتخبات المشاركة والحفاظ على مبادئ اللعب النظيف في البطولة الحالية والنسخ المقبلة.

ماذا حدث

تعرض فولارين بالوجون لاعب أمريكا للطرد ببطاقة حمراء بعد تدخل عنيف خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ 32 من كأس العالم.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة عام على سبيل التجربة مع تطبيقها إذا أعاد اللاعب التدخل بشكل عنيف على أي لاعب آخر خلال العام.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أرسل رسالة لفيفا قائلا خلالها: "شكرا فيفا على فعل الأمر الصحيح، وتصحيح ظلم كبير".

وفقا لبن جاكوبس الصحفي بموقع ذا أثليتك، فإن البيت الأبيض أجرى اتصالا مباشرا مع فيفا ليطلب من إنفانتينو مراجعة البطاقة الحمراء.

وقال مصدر من فيفا لجاكوبس، إن أي نفوذ من البيت الأبيض لا يمكن أن يؤثر على القرار، نظرا للصلاحيات التي تمنحها المادة 27 وكذلك لاستقلالية اللجنة التأديبية التي أصدرت القرار.

بلجيكا أمريكا كأس العالم 2026
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