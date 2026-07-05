خبر في الجول - مغربي فرنسي.. زد يتمم اتفاقه لضم مروان حجيج

أتم الفرنسي مروان حجيج انتقاله لصفوف نادي زد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حجيج وقّع على عقد يمتد لموسمين ونصف.

كما وصل اللاعب إلى مصر في انتظار الإعلان الرسمي لضمه.

ويلعب صاحب الـ 24 عاما والأصول المغربية في صفوف نادي ويل السويسري الذي ينافس في الدرجة الثانية.

ويشغل اللاعب مركز الجناح الأيسر والمهاجم.

ولعب مروان لفرق أنجيه الفرنسي الرديف وكذلك فيفي يونايتد السويسري وبرورتلبان وويل.

وخلال مسيرته خاض 169 مباراة سجل خلالها 43 هدفا وصنع 5 في جميع المسابقات.

View this post on Instagram A post shared by @marwane.hajij

وسبق أن كشف FilGoal.com اقتراب زد من تدعيم صفوفه بضم الفلسطيني وجدي نبهان وياسين الملاح من فاركو وكريم الديب من الاتحاد السكندري.

وأتم نادي زد اتفاقه لإقامة معسكر خارجي في تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويتولى محمد شوقي تدريب فريق زد منذ بداية الموسم الماضي.

وأنهى زد الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الثاني من المجموعة الثانية لتفادي الهبوط والتي كانت تضم 14 فريقا.

كما حل رابعا في كأس عاصمة مصر، وخسر نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.