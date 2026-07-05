انتهت كأس العالم – البرازيل (1)-(2) النرويج.. فوز الفايكنج وخروج السامبا
الأحد، 05 يوليه 2026 - 22:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل والنرويج في دور الـ16 لكأس العالم.
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نهاية المباراة بفوز النرويج وخروج البرازيل
ق 90+10: جووووووووووول نيمار
ق 90+8: ركلة جزاااااء للبرازيل
ق 90: جوووووووووووووول الثاني هالاند
ق 80: جووووووول هالاند
ق 75: أليسون يواصل التألق
ق 68: نزول نيمار بدلا من ريان
ق 59: ماذا أهدرت يا إندريك
ق 58: نزول إندريك بدلا من كونيا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: أوديجارد يهدر أمام أليسون
ق 41: فرصة خطيرة من فينيسيوس
ق 14: ركلة جزاء ضائعة من برونو جيماريش
ق 12: ركلة جزااااااء لصالح ماتيوس كونيا
ق 3: هدف أول غير محتسب
انطلاق المباراة
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