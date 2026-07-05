استراحة كأس العالم – البرازيل (0)-(0) النرويج.. شوط أول سلبي

كأس العالم - "ندرس عدة خيارات للحفاظ على حقوقنا".. الاتحاد البلجيكي يعلق على تعليق إيقاف بالوجون

كأس العالم - رسالة من ترامب لـ فيفا بعد إلغاء إيقاف بالوجون

كأس العالم - رونالدو: سأعتزل حين أقرر أنا.. ولست اللاعب الذي كنت عليه في السابق