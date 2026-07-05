بعد غياب 41 عاما.. المغرب الفاسي بطلا للدوري المغربي
الأحد، 05 يوليه 2026 - 22:32
كتب : FilGoal
توج المغرب الفاسي بطلا للدوري المغربي للمرة الخامسة في تاريخه.
وفاز المغرب الفاسي في المباراة الأخيرة من الدوري على أولمبيك الدشيرة بهدفين دون رد.
وحصل الفاسي على اللقب برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين عن نهضة بركان الذي أنهى الموسم بالمركز الثاني.
سجل ثنائية المغرب الفاسي في المباراة كل من أنس الطهيري وأيمن شعباني.
وتوج المغرب الفاسي باللقب للمرة الأولى بعد غياب 41 عاما عن التتويج باللقب.
وكان المغرب الفاسي قد توج باللقب للمرة الأخيرة في عام 1985.
المغرب الفاسي سيكون ممثلا للمغرب في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل برفقة نهضة بركان، بينما يلعب الرجاء في بطولة كأس الكونفدرالية وبانتظار بكل الكأس ليكون الممثل الآخر في البطولة.
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