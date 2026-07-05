كأس العالم - رسالة من ترامب لـ فيفا بعد إلغاء إيقاف بالوجون

أرسل دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد إلغاء عقوبة إيقاف فولارين بالوجون.

فولارين بالوجون النادي : موناكو أمريكا

وكان فيفا قد قرر وقف تنفيذ قرار إيقاف بالوجون لمدة عام على سبيل التجربة.

وتعرض بالوجون للطرد خلال مواجهة البوسنة والهرسك وكان من المفترض أن يتم إيقافه لمدة مباراة على الأقل قبل أن يلغي فيفا القرار.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع تروث: "شكرا فيفا على فعل الأمر الصحيح، وتصحيح ظلم كبير".

وفقا لبن جاكوبس الصحفي بموقع ذا أثليتك، فإن البيت الأبيض أجرى اتصالا مباشرا مع فيفا ليطلب من إنفانتينو مراجعة البطاقة الحمراء.

وقال مصدر من فيفا لجاكوبس، إن أي نفوذ من البيت الأبيض لا يمكن أن يؤثر على القرار، نظرا للصلاحيات التي تمنحها المادة 27 وكذلك لاستقلالية اللجنة التأديبية التي أصدرت القرار.

ويستعد منتخب أمريكا لمواجهة بلجيكا غدا الإنثين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.