كأس العالم - رسالة من ترامب لـ فيفا بعد إلغاء إيقاف بالوجون

الأحد، 05 يوليه 2026 - 22:16

كتب : FilGoal

دونالد ترامب - جياني إنفانتينو - كأس العالم

أرسل دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد إلغاء عقوبة إيقاف فولارين بالوجون.

وكان فيفا قد قرر وقف تنفيذ قرار إيقاف بالوجون لمدة عام على سبيل التجربة.

وتعرض بالوجون للطرد خلال مواجهة البوسنة والهرسك وكان من المفترض أن يتم إيقافه لمدة مباراة على الأقل قبل أن يلغي فيفا القرار.

أخبار متعلقة:
إنفانتينو يعلن حضور ترامب نهائي كأس العالم كأس العالم - إبراهيم حسن يكشف تحذيرات حسام بين شوطي مواجهة نيوزيلندا.. ورسالة ترامب ترامب: إنفانتينو أخبرني أنه لم يشاهد نجاحا مثل كأس العالم المقبلة.. وسأحضر المباريات دي لاورنتيس: إنفانتينو يريد أن يكون في البيت الأبيض بدلا من ترامب.. وفيفا يكذبون

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع تروث: "شكرا فيفا على فعل الأمر الصحيح، وتصحيح ظلم كبير".

وفقا لبن جاكوبس الصحفي بموقع ذا أثليتك، فإن البيت الأبيض أجرى اتصالا مباشرا مع فيفا ليطلب من إنفانتينو مراجعة البطاقة الحمراء.

وقال مصدر من فيفا لجاكوبس، إن أي نفوذ من البيت الأبيض لا يمكن أن يؤثر على القرار، نظرا للصلاحيات التي تمنحها المادة 27 وكذلك لاستقلالية اللجنة التأديبية التي أصدرت القرار.

ويستعد منتخب أمريكا لمواجهة بلجيكا غدا الإنثين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

أمريكا دونالد ترامب كأس العالم 2026 فولارين بالوجون
نرشح لكم
استراحة كأس العالم – البرازيل (0)-(0) النرويج.. شوط أول سلبي كأس العالم - "ندرس عدة خيارات للحفاظ على حقوقنا".. الاتحاد البلجيكي يعلق على تعليق إيقاف بالوجون محمد صلاح رابع أفضل لاعب في تاريخ ليفربول كأس العالم – كيروش يرحل عن منتخب غانا كأس العالم - تشكيل النرويج.. هالاند وسورلوث يقودان الهجوم ضد البرازيل كأس العالم – تشكيل البرازيل.. رباعي هجومي من أنشيلوتي أمام النرويج كأس العالم – رحيل جمال السلامي عن تدريب منتخب الأردن كأس العالم - رونالدو: سأعتزل حين أقرر أنا.. ولست اللاعب الذي كنت عليه في السابق
أخر الأخبار
خبر في الجول - مغربي فرنسي.. زد يتمم اتفاقه لضم مروان حجيج 12 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - المقاولون العرب يضم الفلسطيني أنس بني عودة 39 دقيقة | الدوري المصري
استراحة كأس العالم – البرازيل (0)-(0) النرويج.. شوط أول سلبي ساعة | في المونديال
كأس العالم - "ندرس عدة خيارات للحفاظ على حقوقنا".. الاتحاد البلجيكي يعلق على تعليق إيقاف بالوجون ساعة | في المونديال
بعد غياب 41 عاما.. المغرب الفاسي بطلا للدوري المغربي ساعة | الوطن العربي
محمد صلاح رابع أفضل لاعب في تاريخ ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - رسالة من ترامب لـ فيفا بعد إلغاء إيقاف بالوجون ساعة | في المونديال
كأس العالم – كيروش يرحل عن منتخب غانا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني