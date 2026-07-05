كأس العالم – رحيل جمال السلامي عن تدريب منتخب الأردن
الأحد، 05 يوليه 2026 - 21:28
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم رحيل جمال السلامي عن تدريب النشامى بشكل رسمي.
وقاد المدرب المغربي منتخب الأردن في كأس العالم 2026 في أمريكا، والذي ودع خلاله من دور المجموعات.
وخسر منتخب الأردن في مبارياته الثلاثة بكأس العالم أمام الأرجنتين والجزائر والنمسا.
وكانت هذه هي المشاركة الأولى لمنتخب الأردن في كأس العالم.
وسبق وقاد جمال السلامي منتخب الأردن للوصول لنهائي كأس العرب 2025 في قطر. قبل الخسارة من المغرب.
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