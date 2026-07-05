كأس العالم – الاتحاد الفلسطيني يشكر حسام حسن على رفع العلم

الأحد، 05 يوليه 2026 - 21:19

كتب : FilGoal

حسام حسن بعلم فلسطين

وجه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الشكر لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على رفع علم فلسطين عقب الفوز على أستراليا في كأس العالم.

وجاء شكر الاتحاد الفلسطيني كالآتي: "شكراً للكابتن حسام حسن، الذي أثبت أن فلسطين لا تزال تسكن قلوب الشرفاء، وأن رايتها ستظل مرفوعة بأيدي الأحرار في كل مكان".

ورفع حسام حسن علم فلسطين أثناء الاحتفالات بالتأهل لدور الـ16 من كأس العالم عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

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قال العميد عقب اللقاء في تصريحات لشبكة beIN sports: "أهدي هذا الفوز إلى الشعب الفلسطيني الطيب الكريم، قلبي وروحي مع الفلسطينيين".

وأضاف "أشكرهم كثيرا على فرحتهم بنجاحاتنا، وأسأل الله أن ينصرهم ويرحم شهداءهم".

وتأهل منتخب مصر لملاقاة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وأفاد فيفا في بيان لوكالة أسوشيتد برس تعليقا على الواقعة: "الأعلام التي تمثل جميع الاتحادات الأعضاء الـ211 في فيفا مسموح بها في بطولات فيفا، كما يُرحب بالمشجعين لرفعها وفقا للوائح الملاعب وضوابط السلوك داخل الملاعب أثناء بطولات فيفا".

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