غزل المحلة يعلن التعاقد مع محمد كوكو

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع محمد كوكو حارس مرمى سيراميكا كليوباترا السابق.

محمد كوكو النادي : سيراميكا كليوباترا غزل المحلة

ووقع كوكو لغزل المحلة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وكان كوكو قد رحل عن سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده.

وكان غزل المحلة قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة مدربه محمد خطاب.

كوكو صاحب الـ 35 عاما انضم لسيراميكا كليوباترا في 2023 قادما من الإسماعيلي.

وشارك كوكو في مباراة واحدة خلال الموسم الماضي بقميص سيراميكا كليوباترا كانت ببطولة كأس الرابطة المصري.

وبشكل عام، شارك كوكو في 14 مباراة بقميص سيراميكا كليوباترا خلال 3 سنوات وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات واستقبل 16 هدفا.

وتوج كوكو ببطولة كأس الرابطة المصرية مرتين خلال فترة تواجده مع الفريق.

ونجح غزل المحلة في تجنب الهبوط لدوري المحترفين خلال الموسم الماضي، وسيشارك بالدوري الممتاز بالموسم المقبل.