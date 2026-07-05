تقرير: رغم رفض العرض الأول.. تشيلسي يواصل مفاوضاته لضم تشافاريا

يواصل نادي تشيلسي تحركاته للتعاقد مع الإسباني بيب تشافاريا، ظهير رايو فاييكانو، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما رفض النادي الإسباني العرض الأول المقدم من البلوز.

ويبحث تشيلسي عن تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل مارك كوكوريا إلى ريال مدريد، إذ يرغب المدرب تشابي ألونسو في التعاقد مع لاعب يمتلك مواصفات مشابهة، واضعًا تشافاريا على رأس أولوياته.

وكان تشيلسي قد حسم بالفعل صفقة ماركو باليسترا قادمًا من أتالانتا، لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يُنتظر أن يشغل مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي رغم قدرته على اللعب في الجهتين.

وشارك تشافاريا (28 عامًا) في 33 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي، بدأ منها 29 مباراة أساسيًا، وسجل هدفًا وصنع هدفين مع رايو فاييكانو.

ويمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 50 مليون يورو (نحو 43 مليون جنيه إسترليني)، لكن رايو فاييكانو مستعد للتخلي عنه مقابل مبلغ أقل.

وتقدم تشيلسي بعرض افتتاحي قُدّر بنحو 9 ملايين يورو (7.7 مليون جنيه إسترليني)، إلا أن رايو فاييكانو رفضه فورًا لابتعاده عن مطالبه المالية.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن المفاوضات بين الناديين لا تزال مستمرة، حيث يسعى تشيلسي للتوصل إلى اتفاق بعد رفض العرض الأول.

ويحظى البلوز بدفعة معنوية في الصفقة، إذ يرغب تشافاريا في الانتقال إلى ملعب ستامفورد بريدج، وهو ما دفع الطرفين إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات.

وأشار رومانو في وقت سابق إلى أن اللاعب توصل بالفعل إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن الشروط الشخصية، ومنح موافقته على إتمام الانتقال، ليتبقى فقط اتفاق الناديين على قيمة الصفقة.

وفي سياق آخر، أكدت تقارير أن سندرلاند لا ينوي تغيير موقفه بشأن السويسري جرانيت تشاكا، بعدما رفض اللاعب فكرة الانتقال إلى تشيلسي.