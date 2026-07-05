المصري يعلن تجديد عقود خماسي الفريق

أعلن النادي المصري تجديد عقود خماسي الفريق محمود حمادة ومحمود حمدي ومحمد الشامي وعمرو سعداوي وعصام ثروت.

ووقع الثلاثي محمود حمدي والشامي وسعداوي على عقد لمدة موسمين حتى 2028.

بينما جدد محمود حمادة وعصام ثروت عقديهما لموسم إضافي فقط.

وأنهى المصري، الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول الترتيب.

ونجح المصري في التتويج بلقب كأس الرابطة المصرية خلال الموسم الماضي، ليكون أول ألقابه منذ عام 1998.

وكان الفريق قد وصل لربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ولعب المصري في بطولة الكونفدرالية خلال الموسمين الأخيرين قبل أن يفشل في التأهل القاري خلال الموسم المقبل.

بينما سيشارك الفريق ببطولة كأس السوبر الإفريقي بصفته بطل الرابطة.