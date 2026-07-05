كأس العالم - سفيان رحيمي: قادرون على بلوغ النهائي

الأحد، 05 يوليه 2026 - 17:53

كتب : FilGoal

المغرب - جزر القمر - سفيان رحيمي

يؤمن سفيان رحيمي مهاجم منتخب المغرب بقدرة فريقه على بلوغ نهائي كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ8 في كأس العالم 2026 بعد الفوز على كندا بثلاثية دون رد في دور الـ16.

وقال رحيمي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "ما حققناه حتى الآن ليس سوى البداية".

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وأضاف "إنها فرحة كبيرة لنا وللشعب المغربي، وبالنسبة لي فهي فرحة خاصة أيضا، لأن مجرد التواجد ضمن قائمة المنتخب وخوض كأس العالم كان حلما يراودني منذ الطفولة".

وتابع "نحن لا نحلم فقط، بل نعمل ونجتهد. هذه المجموعة تمتلك من الإمكانات ما يجعلها قادرة على بلوغ نهائي كأس العالم، ولم لا المنافسة على اللقب، نتمنى أن يواصل الجمهور ثقته فينا، لأن دعمه يدفعنا إلى التقدم أكثر".

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ8 في كأس العالم 2026 بعد الفوز على كندا بثلاثية دون رد في دور الـ16.

وتغلب المغرب على كندا أحد الدول مستضيفة البطولة مع أمريكا والمكسيك، ليصل للمرة الثانية على التوالي إلى دور الـ8 في المونديال.

ويلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع نظيره الفرنسي الذي تغلب على باراجواي بهدف.

وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين.

سجل ثلاثية المغرب، عز الدين أوناحي هدفين، وهدف بقدم سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع.

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