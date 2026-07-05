كأس العالم - شرقي: نعرف قوة المغرب.. وواجهنا ضغط باراجواي بثقة

كشف ريان شرقي لاعب منتخب فرنسا أن تركيزه وزملاءه منصب بالكامل على المرحلة المقبلة، عقب التأهل إلى ربع النهائي، مشددا على جاهزية الديوك للتحدي المقبل أمام منتخب المغرب.

وحقق منتخب فرنسا انتصارا مثيرا أمام باراجواي بهدف مقابل لا شيء في دور الـ16 من كأس العالم.

وقال شرقي في تصريحات لوسائل الإعلام عن مشاهدة مباراة المغرب: "لم يكن لدي وقت لمشاهدة مباراتهم اليوم بسبب ضغط البرنامج، لكننا نعرف جيدا أننا سنواجه منتخب المغرب، وهو فريق قوي ويمتلك جودة عالية".

وواصل "سنستغل الأيام الخمسة المقبلة من أجل التعافي بشكل جيد، والراحة ذهنيا وبدنيا، ولا تقلقوا بعد خمسة أيام سنكون جاهزين للقتال".

وعن أسلوب لعب باراجواي قال: "كنا مستعدين لذلك، منذ عدة أيام والمدرب يذكرنا بأن السمة الأساسية لمنتخب باراجواي هي القتال ومحاولة إخراج الخصم عن تركيزه".

وواصل "كنا جاهزين تماما لهذا السيناريو، وأردنا أن نؤكد للجميع أننا نعرف أيضا كيف نقاتل وكيف ننافس بقوة، ولم يكن هناك أي توتر، عندما تعرف إمكانياتك لا داعي للعصبية".

وأردف "بالنسبة للتحكيم، ليس لدي ما أقوله، شاهدتم بأنفسكم عدد الأخطاء، ربما 30 أو 40 خطأ، دون أي بطاقة صفراء واحدة على لاعبي باراجواي، لكن هذا لا يهم الآن".

وأتم "الأهم أننا تأهلنا إلى ربع النهائي، وهذا هو ما نركز عليه في المرحلة المقبلة".

وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره المغربي في الدور ربع النهائي لكأس العالم الخميس المقبل.

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